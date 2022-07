Kiko Hernández asistió este sábado al 25º aniversario de Bingo Las Vegas y nos ha hablado de todos los temas que están de actualidad, como la boda de Kike Calleja, el discurso de Isabel Pantoja o la controversia que surgió por el cierre de su obra de teatro.

En ese sentido, Kiko desvela todas las dudas sobre la polémica del cierre de la obra de teatro que protagonizaba: "He tomado medidas judiciales, iba a quedar todo en el anonimato como casi todo lo que ocurre en mi vida, pero ya cuando mienten y me quieren hacer daño como que la obra no funciona o que yo no funciono...".

Además el colaborador nos ha mostrado su opinión sobre la intervención de Isabel Pantoja durante su concierto en el orgullo: "María del Monte fue más clara, pero bueno ella tiene una familia, tiene una pareja desde hace mucho tiempo y yo creo que Isabel no tiene a nadie, por lo tanto no podía ser el mismo discurso, creo que fue más contundente, más clara maría, pero por lo que tiene, una familia, una novia desde hace 26 años, creo que es importante lo que dijo Isabel pero no es definitivo, no podemos hablar ya abiertamente de su sexualidad".

Asimismo, nos ha hablado de la boda de Kike Calleja: "No, no, que yo recuerde no, pero yo me fui pronto, con el segundo plato. Las disputas viene ya con las copas, con la estación de la amistad, cuanto te quiero hijo de puta mira lo que le hiciste". En cuanto a cómo fue compartir enlace con las Campos, nos confiesa que: "La Potota me dijo que me quería mucho que me amaba le digo como a Fidel Albiac y dijo: 'igual'" y ¡atención! porque nos aseguró que: "Terelu, más fría conmigo y Alejandra, no me saludó".