"No me esperaba esto de vosotros". Eso es lo que denuncia un conocido presentador de televisión que padeció en un popular programa de televisión en los años 90. El presentador en cuestión es Enric Escudé y el espacio, "Megatrix", un espacio muy popular entre los niños de finales del pasado siglo.

Enric Escudé hizo la afirmación en su cuenta oficial de TikTok. Recientemente se hizo una fiesta del 20 aniversario del "Vitamina N", un famoso programa de televisión de la primera década de los 2000. A esta celebración asistieron los míticos del show: Jordi González, Torete, Marta Torné... Sin embargo, otro de los usuales del programa, Enric Escudé, no asistió al evento. Según sus compañeros, Escudé no quiso asistir. Según el mismo, "no fue invitado".

"Yo a toda esta gente le tenía mucho cariño porque trabajamos mucho juntos y tuvimos tantas experiencias que no os podéis ni imaginar. Y cuando en la prensa me pintan a mi como de que no he querido ir no lo puedo permitir, porque no fue así. Es que no me han invitado, les doy igual y es muy duro sentirse así", indica el experto en moda.

"No pido que me integren en su grupito de amigos, pero si se hace una fiesta por un programa creo que se deberían invitar a todos los integrantes de ese programa, y más a mí, que estuve desde los inicio; yo les hice el casting a muchos de ellos", sentencia.

Enric Escudé y su relación con Jordi González

"Me pidió que saliera de su vida y yo se lo he respetado". Así afirmó un conocido presentador cómo fue el final de su relación sentimental con el popular Jordi González, uno de los rostros más destacados de Telecinco y actualmente uno de los que está al frente de "Secret Story". La confesión dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que muchos de ellos desconocían la relación sentimental entre ambos.

Y vaya si la hubo. Según afirman algunos de los seguidores del presentador, fue de varios años. Pero todo acabó por romperse y, como él mismo revela, Jordi González decidió pasar al "contacto cero". "Me pidió que saliese de su vida y yo se lo he respetado. Así de sencillo. Deseo que le vaya bien", ha afirmado.

El presentador en cuestión no es otro que Enric Escudé, uno de los rostros televisivos más populares de finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Primero destacó en el célebre programa infantil "Megatrix" y, posteriormente, pasó por otros espacios de la televisión nacional como "TNT".

Tal y como él mismo afirma, mantuvo una relación con Jordi González. A juzgar por sus palabras, la cosa no acabó muy bien. "No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno por muy mal que lo haya pasado y haya sufrido", asegura.

Jordi González es un presentador que lleva casi tres décadas en activo. Se dio a conocer en el programa "Moros y cristianos". Posteriormente participó en programas conocidos como "La casa de tu vida", "Gran Hermano", "Crónicas Marcianas" o "TNT", donde coincidió con Escudé.

En los últimos tiempos ha participado en programas como "Gran Hermano, "Supervivientes" o, más recientemente, "Secret Story".