Hace unos meses nos sorprendía conocer la relación sentimental que mantienen Christian Gálvez y Patricia Pardo... un amor que surgió en los pasillos de Telecinco y que se llevaba con muchísima discreción, hasta que no pudieron esconderse. Ahora, ambos viven felices y enamorados, exprimiendo al máximo todos los momentos que pasan juntos. Un año de lo más complicado para la periodista porque, a pesar de todos los reconocimientos por su profesionalidad, ha echado de menos a Ana Rosa Quintana en su ausencia en el programa.

Europa Press pudo hace unos días hablar con Patricia Pardo, que confesó no tener ningún plan para vacaciones junto a Christian Gálvez, algo que no nos terminamos de creer porque ambos son de viajar mucho, pero entendemos que lo quieran llevar en la intimidad: "No lo sé, de momento no sabemos". Lo que sí tiene planeado es ir a su tierra a descansar junto a sus dos hijas: "Tenemos ganas de descansar. En mi caso, de estar en galicia, con mis niñas, tranquila así que bien".

Pero lo que sí han intercambiando es mensajes en las redes sociales. Hace unos días ella colgaba una foto con una amiga en un concierto de Juan Luis Guerra y él contestaba "yo sí que quisiera ser un pez", a modo de mensaje cariñoso como los que se intercambian de vez en cuando.

La periodista habla de lo difícil que ha sido el último año para Ana Rosa Quintana y de lo mucho que la echan de menos en plató: "ella siempre ha tenido muchas ganas pero al final, las circunstancias han sido las que han sido, pero sí, con ganas de que vuelva". Patricia se ha encargado de presentar el programa durante todos estos meses en los que la capitana del barco ha estado luchando contra el cáncer de mama.

Como ya se ha comentado en más de una ocasión, septiembre podría ser el mes en el que Ana Rosa Quintana pise de nuevo su plató: "Con ganas de normalidad, de volver a verla en plató y de nuestra rutina de siempre, de no tener altibajos ni nada. De estar en familia y tranquilos. Con muchas ganas de que vuelva a la tele".

Patricia Pardo, entre lágrimas al despedirse de Ana Terradillos

Las presentadoras de 'El programa de Ana Rosa' han dejado una emotiva imagen durante el directo. Patricia Pardo no puede evitar emocionarse al despedirse de Ana Terradillos, las vacaciones y el esperado regreso de Ana Rosa hacen que la gallega rompa a llorar al compartir plató por última vez con su compañera.

Tras la mesa de debate político, Ana Terradillos da paso a su compañera para adelantar todos los titulares importantes de la sección de actualidad. Sin embargo, la presentadora no se esperaba las palabras de Patricia Pardo: "Escúchame, Terradillos, tú y yo, con suerte, ya no coincidimos...".

La presentadora se acerca hasta Ana Terradillos y declara: "Esto es una sorpresa porque me quiero despedir en condiciones". La compañera explica el motivo de esta emotivo adiós: "Me voy de vacaciones tres días y luego Patricia se coge una quincena". La periodista gallega añade: "Con suerte, esperamos que vuelva Ana, y ya no coincidimos".

Patricia Pardo, visiblemente muy emocionada, se funde en un abrazo con su compañera y le confiesa al oído: "Decirte que eres la mejor compañera que se puede tener". Tras esto, la gallega da un beso a su compañera y se rompe entre lágrimas: "Soy una llorona...". Ana Terradillos, al ver a su compañera, declara: "¡Pero vas a llorar otra vez! Está todo el día llorando, no sé qué hacer con esta mujer. Por mí no llores, yo era por la gente importante, por mí no...".

Luego, Ana Terradillos le dedica unas bonitas palabras a Pardo: "Para mí es un placer trabajar contigo, eres una tipa muy fácil, estoy muy contenta, encantada, hemos hecho un invierno maravilloso y era muy duro el reto. El reto de esta silla era...". Por último, la presentadora vasca termina diciendo: "Patri, pásatelo muy bien, descansa, yo lo haré después ¡y todos a ver 'El programa del verano'!".