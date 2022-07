Estas pasadas semanas, Jorge Javier Vázquez no pudo asistir a trabajar con normalidad. Todo aquel que lo conozca sabe que es un apasionado de los animales y son muchos los perros que conviven con él en su casa, muchas imágenes las que ha subido a lo largo de todos estos años en los que ha reflejado que es 'hogar' para él. Hoy el presentador de televisión ha tenido que afrontar una dura pérdida, que ha querido compartir a través de las redes sociales.

"Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago" ha publicado Jorge en su perfil de Instagram despidiéndose de uno de sus perros con una fotografía preciosa en la que muestra el gran cariño que le tiene.

Un mensaje cargado de cariño que refleja el momento tan duro que está viviendo ahora que ha tenido que despedirse de uno de sus amigos más íntimos. Y es que a lo largo de estos últimos años el presentador de televisión ha compartido con sus seguidores y con los espectadores de su programa el amor tan inmenso que tiene hacia los animales.

Este viernes, como de costumbre, Jorge no ha presentado 'Sálvame Diario' y todavía no sabemos si estará en 'Sábado Deluxe', formatos que le han ayudado siempre en los momentos difíciles a evadirse de la realidad y seguir adelante cuando más costaba.

Pero hoy ha sido ha pasado un suceso de última hora. El carismático presentador ha entrado en directo en Sálvame para comentar que no va a poder estar en el programa al menos por dos semanas. El catalán tiene una laringitis post-covid que no le permite hablar con normalidad, por lo que no puede ejercer. No se sabe si podrá presentar la gala final de Supervivientes, aunque ha dejado clara su intención de acudir ese día.