Uno de los concursantes que más controversia ha generado en esta edición de 'Supervivientes', es sin duda Yulen Pereira. El esgrimista ha llegado a España en medio de una gran expectación tras su paso por el programa, ya que todo el mundo está a la espera de saber más acerca de su relación con Anabel Pantoja.

En su llegada al aeropuerto de Madrid, el joven ha sido reconocido por algunos viajeros presentes que no dudaban en gritar el nombre del esgrimista. Pero al igual que con sus compañeros, el protocolo de 'Supervivientes' se ha vuelto a poner en marcha y le han colocado unos grandes cascos para que no recibiese noticias del exterior hasta su llegada a plató.

Ya en la recta final del programa, son muchas las incógnitas que quedan por resolver. Tras la expulsión de Mariana Rodríguez hace dos semanas, esta decidió confesar que Yulen intentó algo con ella y que fue rechazado. Esto suma más piedras en el camino de la pareja y vuelve a poner en duda si Yulen y Anabel seguirán con su relación tras terminar el programa.

Por otra parte, la madre de Anabel, Merche, sigue insistiendo en que su hija es muy impulsiva y no tiene claro que esto vaya a llegar a algún lugar: "Hasta que no salga y no consoliden su relación no se verán las cosas".

Ya queda menos para descubrir la verdadera intención de la pareja.