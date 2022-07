A caballo entre Madrid y Málaga para poder cumplir con sus compromisos profesionales, Rocío Flores vuelve a situarse en el medio del nuevo conflicto familiar entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera.

Aunque la hija de Antonio David Flores ha intentado evitar la polémica que rodea a su familia en las últimas horas, en esta ocasión la joven sí que se ha posicionado claramente con una de las partes. "Yo también le tengo mucho cariño" ha respondido Rocío cuando le han explicado el gran cariño que Raquel Mosquera siente por ella y por su hermano David.

Tras conocerse que la peluquera posee una gran cantidad de enseres pertenecientes a Pedro Carrasco y que tiene intención de regalarle a sus nietos, Rocío ha preferido ser discreta y no pronunciarse al respecto ya que, sin lugar a dudas, es un tema de lo más complicado.

Siempre muy cerca de su tía Gloria Camila, una vez más Rocío ha dejado claro públicamente que el supuesto distanciamiento y posible separación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón es un tema del que ella prefiere no opinar para no dañar a nadie: "No lo sé. No voy a decir nada".