La tarde no ha sido la más relajada para los colaboradores de Sálvame. Una de ellas, Carmen Alcayde, aseguró que ambos Kikos (Matamoros y Hernández) están a favor de la salida de Lydia Lozano de Sálvame: “Lydia jamás mordería la mano que le da de comer", quiso dejar claro sobre la actitud de la colaboradora con la dirección del programa. El ex de Gran Hermano replicó al instante: “Pensar que yo quiero la salida de Lydia es de no estar bien de la cabeza”, ha asegurado Hernández. “Háztelo mirar, hay una enfermería cerca”, sentenció.

Alcayde no quiso permanecer callada tras estas palabras, por lo que contestó: “Si tú a mí me hubieras hecho lo que llevas haciéndole trece años a Lydia yo ya me habría ido a mi casa”, recriminó.

“Yo entiendo que llevas tres años fuera de este universo, pero no te remontes al 2009”,dijo Hernández, a lo que Alcayde replicó: “Vale ya con decir que acabo de llegar, eso es muy pueril”, ha dicho con decepción.

Un colaborador de Sálvame sorprende al hablar de sus relaciones con otros hombres

Alonso Caparrós nos desvelaba que en la boda de Kike Calleja y Raquel Abad reinó la tranquilidad y no hubo ningún enfrentamiento entre los invitados: "visto de esa manera, a lo mejor hubo peloteo pero es verdad que fue una boda muy tranquila. Será porque a Kike le queremos mucho y le respetamos mucho pero todo transcurrió con muchísima tranquilidad".

Echó de menos la presencia de Miguel Frigenti, que no obtuvo invitación para entrar: "se lo curró y, encima, con el calor que hacía. ¿Viste cómo iba vestido? Le echó mucho mérito. Le eché de menos en la boda, a Miguelito lo quiero mucho, es un poco cabroncete a veces, pero lo quiero mucho".

El colaborador nos asegura que Kiko Matamoros se encuentra muy contento con su paso por el concurso y ahora se centrará en ponerse en forma de nuevo: "luego coincidí con él y me contó que está bien, que está muy contento, que es una experiencia durísima, que tiene mucho que recuperar porque se ha quedado consumido, pero le encontré de maravilla".

Alonso ha recordado con las cámaras de Europa Press cuando fue joven y tuvo relaciones con otros hombres, algo que no le disgustó pero ahora no se plantea tener más relaciones por respeto a su mujer: "bueno, más que relación, en mis tiempos jóvenes yo hacía mis clases de interpretación, tenía la menta más abierta y, como todo el mundo, hice mis pruebas" y añade: "Ya no, estoy casado y, sobre todo, porque lo haga con quien lo haga, hombre o mujer, mi mujer me mata".