También hay vida cuando se apagan las cámaras. Eso es lo que ha reconocido ahora un exconcursante de "La isla de las tentaciones", que ha asegurado que tras acabar el rodaje pasaron cositas en Villa Playa.

El concursante en cuestión es Diego Pérez, que participó en la tercera edición del programa. Desde hace semanas, el concursante, que había acudido con su pareja Lola y acabó soltero, cuenta ahora a través de su cuenta de Tik Tok algunos de los trapos sucios y secretos del programa.

Uno de los más relevantes que ha contado recientemente es que algunos concursantes se quedaron en Villa Playa tras finalizar el rodaje. Y que en ese momento, cuando ya no había cámaras, "porque por contrato solo podían estar durante el rodaje del reality", pasaron cosas.

En concreto, entre Jesús, Carla y él, que fueron quienes retrasaron su regreso a casa. Eso sí, aunque Diego Pérez no entró en más detalles de lo que había pasado, sus palabras denotaron claramente que había sucedido "algo" entre ellos.

Así lo entendieron también sus seguidores que, pese a que pidieron más concreción al exconcursante, no la han encontrado de momento.

Y no se quedó ahí. El cántabro ha desvelado varios secretos -"la mayoría no os lo podríais creer"- del programa. Para empezar, Diego explica que no podían tener ningún tipo de aparato electrónico. Estaba terminantemente prohibido además saber la hora, por lo que estaban todo el día "sin tener una consciencia del tiempo", según afirma el concursante. Por otra parte, Diego comenta que la comida la traía un catering y "unas señoras nos limpiaban la casa y nos lavaban la ropa". Además, uno de los datos más sorprendentes revelados por Diego tiene que ver con el cabello: "A nosotros no nos cortaron el pelo en todos el tiempo que duro el programa -1 mes y medio-. Sin embargo, a los tentadores de nuestras novias, sí. Es una estrategia para que ellos estén más guapos que nosotros", dice el cántabro.