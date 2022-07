Los community managers se han convertido en una pieza esencial para el funcionamiento y la captación de nuevos seguidores. Su actitud en redes sociales puede marcar un mayor índice de éxito en función del ingenio de las personas detrás de la cuenta. Así triunfan en redes como Twitter, donde más roces se producen y donde es imprescindible la habilidad en la elaboración de las respuestas.

El Community Manager de La Resistencia fue uno de los primeros generadores de revuelo en las redes; todo el mundo hablaba de una u otra forma del programa de Movistar + presentado por David Broncano. No solo los programas televisivos cuentan con personal potente detrás de sus cuentas. Los partidos políticos se han subido al carro para calar entre el tan ansiado voto joven.

En este caso, los protagonistas de este nuevo suceso viral en Twitter han sido Jorge Javier Vázquez y el Partido Popular de Madrid. Todo empezaba con una publicación del famoso presentador de televisión en la que criticaba irónicamente una de las últimas decisiones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Para @IdiazAyuso. Gano más de 100.000 euros al año. ¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal.”. La respuesta del PP no se hizo esperar: “Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda”.

Jorge Javier Vázquez sorprende abandonando Sálvame

El presentador ha sorprendido esta semana con un anuncio que no ha pasado desapercibido: no podrá dirigir el programa durante un tiempo. El carismático presentador ha entrado en directo en Sálvame para comentar que no va a poder estar al menos por dos semanas. El catalán tiene una laringitis post-covid que no le permite hablar con normalidad, por lo que no puede ejercer. No se sabe si podrá presentar la gala final de Supervivientes, aunque ha dejado clara su intención de acudir ese día.