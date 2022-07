El mediodía de Telecinco ya tiene nuevo presentador. Una cara conocida se incorporará a partir del lunes a “Ya es mediodía” y “El programa del verano”. Joaquín Prat debutará como conductor del programa a partir de las 13:30. De este modo, Prat enlazará de este modo la actualidad política y social entre la sobremesa de Telecinco y el programa vespertino 'Cuatro al día', que viene conduciendo desde finales de 2019. Queda en el aire si el comunicador también seguirá al frente de 'El programa de Ana Rosa', ya que el comunicado deja muchas dudas al respecto.

Sonsoles Ónega abandonaba el programa que ahora dirigirá Prat para presentar un nuevo formato en Antena 3 sin avisar al público de dicha decisión. "Hasta aquí hemos llegado, se quedan con 'Informativos Telecinco'. Aquí les llevo, adiós", dijo la presentadora ante la que resultó ser su última emisión dentro de la cadena. De momento, Marc Calderó ha tomado las riendas de 'Ya es mediodía' hasta la incorporación de este nuevo fichaje.

Sonsoles Ónega concluye con sus catorce años dentro de Mediaset, cadena en la que comenzó como corresponsal parlamentaria en “Informativos Telecinco”. La función en “Ya es mediodía” llevaba desempeñándola desde el año 2018 y que ahora compaginaba con “Ya son las ocho” hasta su cancelación.

No es la única sorpresa desvelada por Mediaset: Ana Terradillos dejará “El programa del verano” y se pondrá al frente de “Cuatro al día”. La cadena ha adelantado la entrada de ambos colaboradores, que en principio se incorporaban en septiembre, con el fin de la temporada estival.

Reacciones a la salida de Sonsoles Ónega

El paso a la competencia de Ónega no ha pasado inadvertido para nadie, pero de momento no se han hecho declaraciones públicas al respecto; o al menos no de manera directa. La reportera Mayka Navarro parecía lanzar un mensaje cogido con pinzas tras la salida de la presentadora. Durante la retransmisión, la periodista se dirigió al presentador temporal, Marc Calderó: "Oye, me alegra muchísimo verte ahí sentado. Te envío un beso muy grande, a ti y a todo el equipo”. Hasta aquí el mensaje no se podía malinterpretar, pero en el momento de cortar su conexión, añadió una despedida que muy similar a la que había utilizado Ónega el día anterior en su último programa. “Aquí os llevo, aquí”, dijo mientras se llevaba la mano al corazón. De momento, la colaboradora no se ha pronunciado acerca de aquel gesto.