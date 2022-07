Si por algo han sido noticia en los últimos años concursos como Boom es por el cariño que los espectadores le han cogido con el transcurrir de las semanas a los concursantes que formaban parte del elenco de habituales del programa.

¿Qué hace que un concurso sea líder de audiencia? Hace tiempo que en los formatos como Boom o Pasapalabra los programadores se dieron cuenta de que no siempre triunfa el concurso más original. Lo que hay que conseguir, sea con el formato que sea, es que los espectadores vean a los concursantes como parte de su familia. Y eso sólo lo van a conseguir si unos mismos concursantes participan durante mucho tiempo. Lo vieron claro en Pasapalabra con Fran González, el crack asturiano del rosco que hace años fue el último en llevarse un millonario premio. Pero también lo han visto en Antena 3. No en vano Los Lobos de Boom hicieron que el concurso estuviera a punto de ganar a su gran rival cuando el programa del rosco se emitía en Telecinco.

Los “Sindulfos” han protagonizado un gracioso momento junto con el presentador, Juanra Bonet, a la hora de desactivar una de las bombas. El equipo debía resolver una bomba bajo el título “El grupo No me pises que llevo chanclas cantaba…”. Se encontraban entre dos opciones: “El condor pasa” y “Se me ha muerto el canario”. Finalmente optaron por la segunda de las opciones, que además era la correcta. Después de que Juanra Bonet diera el visto bueno y ofreciera los datos habituales sobre la respuesta, la canción comenzó a sonar y el presentador se arrancó a bailar y a cantar. Su actitud contagió a los concursantes y al público, que se animaron a cantar esta popular canción en los años noventa.

La curiosa historia de estos concursantes

Eu era una chica nueva en Zaragoza, no conocía a nadie. Por ello, se dispuso a bajarse una aplicación de citas para conocer gente. Usó Tinder y consiguió hacerse un grupo de nueve amigas que a día de hoy continúan siendo sus mejores aliadas. Una de ellas, concursando con ella. Además, acompañadas por sus parejas, las cuales también conocieron a través de la popular red social de ligoteo.