Las redes sociales son capaces de hacer humor con auténticos escándalos. La conversión de algún suceso en un meme puede convertir a cualquier persona pública en un verdadero personaje del Internet. Eso es lo que ha ocurrido con el ex presidente de Perú, Martín Vizcarra, que gobernó entre los años 2018 y 2020. El político generó una inmensa polémica en su país después de que se filtraran unos supuestos audios suyos con Zully Pinchi, candidata al Congreso, que sería su amante en ese momento. De estos audios pudieron sacarse mensajes clave como “mi bebito”, “mi rey”, o el apelativo cariñoso de “fiu fiu”.

Tito Silva aprovechó el momento en su país para crear su propia canción, Mi Bebito Fiu Fiu. El creador de contenido acostumbraba a publicar vídeos reversionando canciones de forma paródica, haciendo remixes y otros experimentos musicales. La melodía no es suya, es sacada de Thank You, la popular canción de los años noventa de la cantante Dido que tiene más de 260 millones de visitas en Youtube. De hecho, esta es la tercera vez que la base de la canción es utilizada: 11 años después de su estreno, Eminem creó su versión: Stan.

Pero esto podría ocasionarle problemas legales: El productor podría recibir una multa. Es por ello que se ha visto obligado a borrar de todas partes la canción, como él explicaba en sus redes sociales. Según asegura, los problemas no vendrían por derechos de autor, ya que él mismo ha hablado con los responsables de los derechos de autor. El inconveniente se generaría a raíz de una cierta incomodidad de los gestores de la canción original dado el contexto en el que la canción habría sido utilizada.

Pese a la eliminación de la canción, en Tik Tok no han parado los vídeos al respecto. Martín Vizcarra, el protagonista detrás de este nuevo hit, no se ha pronunciado al respecto. Muchos usuarios de Twitter aseguran que el ex presidente les ha bloqueado en dicha red social al haberle mencionado. Tampoco se sabe nada de su supuesta amante, Zully Pinchi.