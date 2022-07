No ha sido esta una tarde fácil en Telecinco. Hacer un programa de televisión en directo durante más de cinco horas no es nada sencillo. Y menos en pleno verano. Y menos con encendidas discusiones como las que cada fin de semana mantienen los colaboradores en el plató. Por eso no es extraño lo que sucedió hoy a primera hora en el programa de Telecinco. Emma García paró el programa en directo y pidió a sus compañeros que al menos pusieran el aire acondicionado.

"En este plató hace normalmente mucho calor, muchísimo. Y solo queremos pediros por favor que pongáis el aire acondicionado porque no podemos más, estamos hartos del calor", imploró a sus compañeros. A pesar de su éxito a Viva la Vida puede que no le quede demasiado tiempo en antena. Al menos así se asegura en Mediaset España en donde se ha tomado la decisión de no renovar el programa hora mismo presentado por Emma García. El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí. Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar. Después de años de exclusivas, brincas, polémicos despidos y muchos, muchos temas del corazón, el programa de Emma García llega a su fin. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de cancelar 'Viva la vida' de manera definitiva en las próximas semanas Las tardes del fin de semana de Telecinco se renovarán a partir de la próxima temporada. La cadena prepara un nuevo magacín de tarde que estará presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco. Ambos sustituirán a Emma García y a 'Viva la vida', que se despedirá definitivamente de la parrilla de la cadena de Mediaset de manera definitiva el último fin de semana de julio. Verónica Dulanto, directora de ''En el punto de mira' y 'Ya son las ocho' y presentadora de este último durante la ausencia de Sonsoles Ónega, se ha ganado a pulso su puesto de presentadora titular tras su buen hacer esta temporada. Por su parte, Frank Blanco vuelve a Telecinco, donde presentó 'Gran hermano: El Debate', antes de dar su gran salto a laSexta para liderar 'Zapeando', hasta que tuvo que dejarlo hace casi tres años. Volvió a Mediaset esta temporada como colaborador de 'Cuatro al día' y 'Secret story: La noche de los secretos', aunque desapareció a las pocas semanas. El catalán ha sacado gran rendimiento de su paso por 8TV, la cadena de televisión privada de Cataluña (en la que ha presentado 'PAM' y 'El Circ') y que le ha servido como plataforma para relanzar su carrera televisiva y volver a la televisión nacional. Según la información a la que ha tenido acceso en exclusiva este portal, el nuevo magacín de tarde de Telecinco para los fines de semana estará dirigido por Lorena Correa, actual directora de 'Ya son las ocho' y tratara de ser muy diferente a 'Viva la vida'. Según parece, tendrá protagonismo la información de actualidad y sucesos, sin dejar de lado la actualidad del mundo del corazon y de los realities de Telecinco. Además, habrá espacio para vídeos virales en las redes sociales.