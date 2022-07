Kiko Matamoros se sentó en la noche del viernes en 'El Deluxe' y habló de su concurso, de Anabel Pantoja y como no podía ser de otra manera, también de su conflicto con Lydia Lozano, a la que lleva acusando toda esta semana de interesada y de traidora al arrimarse a su novia para luego contar todo lo que ésta le contaba por las espaldas.

Sin embargo, algo sucedió durante la tarde de ayer porque por la noche Kiko reconocía que se había equivocado con Lydia y desvelaba que ya no pensaba que su compañera se había arrimado a su pareja con interés: "Creía que sí, pero después de hablar con mi novia, no. Hay una información que se maneja desde dirección que tiene su fundamento en algo que le cuenta Marta a Lydia y que ella sostiene. Ella dice que mis hijos tenían que haberme apoyado más y Marta dice que sí".

El colaborador reconocía públicamente su error y pedía perdón a Lydia: "Yo sí le he hecho daño a Lydia por un juicio que he hecho y no es acertado le pido perdón públicamente" y esta, como no podía ser de otra manera, terminaba derrumbándose después de la semana tan mala que ha pasado con su compañero: "No tengo nada qué decir, claro que lo acepto".

Kiko confesaba también que su pareja está muy agradecida por cómo Lydia la ha tratado y por todo lo que la ha ayudado cuando defendía a Kiko: "Ella estaba muy agradecida con Lydia y me ha recriminado que haya tenido esa postura con ella. No hay ni un audio de Marta que la comprometa".

El exconcursante de 'Supervivientes 2022' confesaba también que Lydia advirtió a su pareja de que el programa iba a tratar temas que no eran del reality y que le afectarían, con la finalidad de que estuviese preparada: "Ella le dijo a Marta que había cositas de ella que iban a sacar, pero que no se lo podía decir, pero que tenían cositas preparadas referidas a mis hijos, a Makoke y demás". Eso sí, ella lo niega: "No le dije eso, sabes perfectamente que en la reunión no nos dicen los vídeos que tienen. Yo hablo con ella cuando llega a casa, ya había pasado todo".

Kiko entonaba el 'mea culpa' y hablaba más sincero que nunca: "Reconozco que la he cagado porque he ido más allá de donde debía, malintencionando las intenciones de Lydia", unas palabras que emocionaban a su compañera por toda la presión que ha sufrido esta semana.