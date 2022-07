No solamente se sentaba Kiko Matamoros en 'El Deluxe' este viernes, también lo hacía Lolita Flores tras el nacimiento de su nieta Nala. Muy emocionada y feliz por el momento que está viviendo, la artista hablaba de todos los temas de actualidad, pero expresó unas palabras de defensa a Isabel Pantoja que han sido de lo más aplaudidas por redes sociales.

"Todo lo que dice Isabel Pantoja se cuestiona. Si ella no quiere decir que le gustan los hombres, las mujeres, los gatos, los pájaros... ¿por qué dudar de su palabra? Yo creo que ella no hizo ese discurso para generar polémica, a ella lo que menos le gusta, o por lo menos la Isabel que yo he conocido" comenzaba diciendo Lolita.

La actriz no entiende por qué todo lo que dice la cantante se analiza de forma minuciosa: "lo que menos le gustaba era la polémica ni los debates. Ha sido siempre una mujer muy interior y ella ha sido muy para dentro. Yo he sido amiga de ella. Yo no me he acostado con Isabel Pantoja ni he tenido una relación de amor. Ella me ha contado cosas y morirán conmigo y las que yo le he contado morirán con ella. Yo creo que ella lo hizo con el corazón, lo que quiso decir es que estaba con todos ellos".

Lolita ha dejado claro que la Isabel que era amiga suya no es la que ve ahora, la ve distintas y piensa que no está viviendo su mejor momento: "Ella no es la Isabel Pantoja que yo conocí. Se lo veo en la cara, en su tristeza... No tiene la libertad.. porque ella sí la ha tenido. Yo la sigo queriendo, puedo estar más decepcionada o menos pero yo le tengo mucho cariño".

La madre de Elena Furiase dejaba claro que aunque no tengan relación, le desea todo lo mejor: "Yo quiero que en su vida sea feliz. No sé cómo está, pero yo creo que Isabel no está pasando por su mejor momento y creo que hay que tener un poco de piedad. Dejadla en paz, ya está bien de machacar a la gente. Vamos a dejarla tranquila".

Y este discurso en defensa de Isabel Pantoja terminaba con una Lolita que reconocía la compañía de Agustín Pantoja en la vida de la reina de copla: "Le mandé un mensaje por la muerte de su madre y sé que se va a sentir más desprotegida. Creo que Agustín va a tener que hacer un doble esfuerzo. Ha mantenido a toda su familia desde los 15 años y no ha dejado de trabajar".