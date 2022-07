No corren buenos tiempos para los colaboradores de Sálvame. Kiko Matamoros volvió el pasado viernes a ‘Sálvame' tras su paso por 'Supervivientes'. El colaborador fue uno de los principales reclamos del 'Deluxe', donde conversó con Jorge Javier Vázquez y gran parte de los colaboradores del espacio de Telecinco, especialmente los que han sido más críticos con su concurso. Una de las personas que no estuvo en la entrevista fue Lydia Lozano que fue muy crítica con él. Y luego durante la semana fue todavía a peor el enfrentamiento entre ambos. Un filón de audiencia que, como habitualmente, Sálvame supo explotar y que hizo que ambos fueran protagonistas de la semana.

El exconcursante aprovechó su primera visita del sábado para hablar de varios de los enfrentamientos que ha tenido con otros rostros conocidos durante estos meses de concurso. También quiso zanjar varias cuentas pendientes con aquellos compañeros de programa que habían cargado con dureza contra él y que no perdieron la oportunidad de seguir haciéndolo durante la visita de Matamoros. Por ejemplo, Lydia Lozano no dudó en mostrar su punto de vista y dejar claro que pensaba que no había hecho una buena participación.

La discusión fue creciendo hasta que Kiko estalló contra la periodista del corazón: "Deja de decir bobadas”, le soltó. El tertuliano, actual pareja de Marta López, recalcó que considera que ha trabajado igual que los demás: “He hecho lo mismo o más que ha hecho la mayoría, que me digan que soy un vago tiene cojones", expresó cansado de los comentarios repetitivos. A pesar de ello, Lozano siguió defendiendo que no ha mostrado ganas en el reality, un punto de vista apoyado mayoritariamente por los espectadores del formato.

Matamoros no se quedó callado. Y contestó. "La verdad que se cosas de ti que pueden cambiar mucho la imagen que tiene la gente de lo que haces", amenazó Matamoros. Poco después, el pasado miércoles, el programa filtró unos audios en los que Lydia Lozano aseguraba que Kiko Matamoros la había atacado en su vida privada incluso. "Yo nunca lo haría, si quiere jugar sucio disparo a matar", relató Matamoros. "Cuando quiera nos vemos en el frente de batalla", replicó.