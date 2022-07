"Tierra amarga" ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas de los últimos meses. La irrupción de la telenovela turca, que ha logrado convertirse en lo más visto de la pequeña pantalla en España superando a "Sálvame", ha sorprendido a propios y extraños.

La serie cuenta una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas: Züleyha y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. Desde ese momento, tratan de ocultarse lejos, pero en su camino seguirán creciendo los problemas, que pondrán a prueba su amor incondicional, conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo.

Un giro en los acontecimientos ha dejado a la audiencia boquiabierta: Fikret es el hermano de Demir, y por lo tanto el hijo bastardo de Adan Yaman. Demir descubría la realidad en su viaje a Estambul, que realizó para encontrar respuestas sobre su pasado.

Fikret le había secuestrado para revelarle una historia que le cambiaría la vida por completo. Venía sospechando que su padre no era la personas que le había hecho creer y no se equivocaba. No fue el único descubrimiento que hacía el personaje: las cartas que había estado recibiendo su familia habían sido enviadas por Fikret.

La historia no queda ahí: en su viaje a Estambul, Demir visita a la mujer que trabajaba para su familia cuando él era pequeño y descubre que es la misma señora a la que visitaron Sevda y Züleyha; su mujer ya sabía todo. La anciana le confirma a Demir lo que Fikret le había contado, lo que acaba dejándole en shock.

El inesperado final de la serie

El drama ha gustado, y mucho, a buena parte de la audiencia. Tanto, que la serie promedia cuotas diarias por encima del 15%. Muy por encima de su principal rival por la audiencia: "Sálvame".

Por eso, por el impresionante éxito que ha tenido en España, ha sorprendido el anuncio del final de la serie. Aún no hay una fecha concreta, pues Antena 3 suele alargar y trocear los episodios de sus series más exitosas para prolongar su estancia en la parrilla, pero se sabe fehacientemente que será en febrero de 2023.