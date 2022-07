Ana María Aldón grababa estos días de atrás 'Déjate querer' con Toñi Moreno y este sábado veíamos por fin el programa. Una entrevista que se produce después de que la colaboradora de televisión desapareciera del medio tras haberse visto superada por la situación familiar que tiene en casa.

"He tocado fondo, Toñi" le confesaba a la presentadora. Y es que Ana María Aldón desvelaba en el programa, aunque sin palabras pero sí con gestos, que ha llegado a pensar en quitarse la vida, pero: "no lo hice porque mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando, aunque no te guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir".

La colaboradora le confesaba a Toñi que la gota que colmó el vaso fue la llamada de su marido a 'Ya son las ocho' para pedirle a ella y a su hija que dejaran de hablar de él: "Me tenía delante, no tenía que llamar para decir eso, no tenías que llamar porque me tenías a tu lado".

En cuanto a su matrimonio, Ana se desahoga con la periodista y le desvela cómo se siente: "Yo no estoy enfadada ese día. Estoy triste por una acumulación de cosas que pasan. Algunas salen, otras no, afortunadamente. Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse, que es lo que he hecho yo, para reflexionar. Aunque he reflexionado poco porque la tristeza me bloquea de una manera".

Está claro que Ana María no está pasando por su mejor momento: "A la ansiedad le sumas la tristeza, la desilusión y la falta de ganas de vivir y eso es un cóctel molotov, es para reventar" y por el momento: "No sé qué voy a hacer. Primero, recuperarme. Y luego lo que venga".

Lo que sí que ha dejado claro es que Ortega Cano debe darle su lugar, algo que nunca ha hecho: "Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'. Es lo mismo que pido yo a mi familia sobre él" y añadía: "El matrimonio son dos personas y los demás, ninguno vive con nosotros. Cosas que pasan en el ámbito familiar y que, bajo ningún concepto, no voy a volver a permitir a nadie".

Ana María ha confesado que por el momento no ha pensado en divorciarse del torero porque primero está su salud: "Mi marido ha consentido muchas cosas que no debería. En estos días no he pensado en separarme, he pensado en recuperarme y que tena lo que tenga que venir". También le ha dedicado unas palabras a Gloria Camila, con la que parece que va a ser difícil volver a la situación de antes: "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil".