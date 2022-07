Belén Esteban vivió recientemente en Sálvame una de sus tardes más duras al sufrir una brutal caída en directo poco después de empezar el programa. La colaboradora realizaba, junto a Lydia Lozano, una de las pruebas de Supervivientes - colgarse de una barra soportando su peso en el aire - cuando la desgracia se cebaba con ella y caía al suelo, protagonizando una impactante escena que nos dejó literalmente sin palabras.

Con el tobillo completamente torcido y sin poder contener tanto las lágrimas como los gritos de dolor - "¡Me he roto el tobillo, me ha chascado, lo he notado!" aseguraba - la ex de Jesulín de Ubrique era evacuada del plató y trasladada a un hospital madrileño para diagnosticar las consecuencias de su brutal caída.

Tras una operación y mucho reposo, la tertuliana ya ha comenzado con la rehabilitación, y dentro de muy poco se la podrá ver otra vez en los platós de Mediaset. Sin embargo, en las últimas horas entró en directo en Sálvame vía telefónica para confirmar lo que todo el mundo rumoreaba.

Tras largas tardes de la audiencia tachando a su amiga Anabel de interesada con Yulen Pereira para sacar dinero del divorcio con "su negro", Esteban ha salido en su defensa: "Si hay alguien que haya ganado dinero con este asunto es su marido -Omar Sánchez-". “¿Qué se confunde? Pues muchas veces, como todos en la vida. Yo he tenido relaciones que no han salido bien. Pero, ¿Quién nos dice que su historia de amor con Yulen no va a acabar bien?”.

Y la Esteban no se quiso quedar ahí : "¿Qué nos parece mal que Anabel haya hecho una paja a Yulen? Que no ha matado a Manolete. Luego en el Deluxe preguntamos que si mortero que si monedero, que si orgías...”, zanjó.