Cristina Porta atraviesa por un momento delicado en su vida. La periodista y concursante de 'Secret Story' tuvo que ser ingresada hace una semana en un hospital de Madrid, al que fue trasladada en ambulancia, tras no sentirse bien. En el centro médico ha entrado en el área de urgencias, donde fue sometida a diferentes pruebas.

La información la ha adelantado la propia interesada en su perfil personal de Instagram, aunque no ha querido aportar demasiados datos de lo que le ocurre exactamente pero sí que le han tenido que suministrar varios medicamentos vía intravenosa para paliar sus dolencias.

Pocas horas después de su ingreso, sin desvelar aún si ya había sido dada de alta, Cristina Porta volvió a comunicarse con sus numerosos seguidores para tranquilizarles: "Me encuentro un poco mejor", les decía. este portal ha podido saber que la joven evoluciona favorablemente de las dolencias que padece. Sin duda, todos sus fans estarán muy pendientes de su evolución en las próximas horas.

Unos días después, la periodista reapareció en su programa. Porta tenía un virus estomacal muy fuerte por el que tuvo que ser trasladada a urgencias: “Estoy viva, pero es verdad que lo pase muy mal, igual que muchas personas tienen ahora virus, que hay más virus a parte del covid”, dijo la concursante de "Secret Story". “Creo que ha sido un virus, estuve cuatro horas vomitando, estaba muy mal, acabé en el suelo y vino la ambulancia… ya que estoy sola en casa”, dijo Porta, quien aseguraba que “ahora estoy mejor, con suero, pero lo pasé muy mal”.

Sin embargo, y tras su vuelta a la pantalla, Porta ha denunciado a través de las redes que tiene un acosador. "Aunque no enseñes tu cara en tu perfil, la policía llega a ti. Aunque no me nombres, se puede demostrar que te estás refiriendo a mí continuadamente. El Art. 172 del Código Penal español hace referencia al delito de acoso de forma insistente y reiterada. Suerte", dijo la periodista en sus redes. Y no se quedó ahí. Porta dejó entrever que su acosador es menor de edad en el siguiente tuit: "Ve avisando a tus padres de la denuncia que te va a llegar, acosadora", zanjó.

Informo: aunque no enseñes tu cara en tu perfil, la policia llega a ti. Aunque no me @ o nombres, se puede demostrar que te estás refiriendo a mí continuadamente. El Art. 172 del Código Penal español hace referencia al delito de acoso de forma insistente y reiterada. Suerte. — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) 16 de julio de 2022

Ahora parece que hay nuevos capítulos en la historia de acoso de la periodista, ya que una usuaria ha colgado una foto asegurando que aparece en ella Porta con su nueva pareja. La periodista no ha tardado en desmentirlo: ""Qué miedo, parezco yo. Algunxs dirán que es mi nuevo novio, pero no conozco a ese hombre de nada", aseguró. Y prosiguió: "Y en general, a lxs que juzgáis cada paso: Si tengo nuevo novio, ¿en qué te afecta? Si vuelvo con mi ex, ¿en qué te afecta? ES MI VIDA, NO LA TUYA", zanjó.

Qué miedo, parezco yo. Algunxs dirán que es mi nuevo novio, pero no conozco a ese hombre de nada… 🤪 https://t.co/2rHvyn91KV — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) 15 de julio de 2022