Yulen Pereira dice estar enamorado de Anabel Pantoja, por eso todas las miradas están puestas a cuando la influencer abandone el reality, para saber si la relación sentimental continúa o se queda en un amor de concurso. Un romance que comenzaba bajo la luna de Honduras y que ahora está siendo de lo más cuestionada en España... sobre todo por la fuerza que tienen los padres del deportista sobre él y sus decisiones.

Lo que sí que tenemos claro es que Yulen no para. Desde que aterrizó en España no ha dejado de entrar y salir de su casa, ver a su familia, cortarse el pelo... todo con una sonrisa en su rostro.

El concursante del reality ha estado por primera vez junto a Ion Aramendi en el plató de 'Conexión Honduras' tras su vuelta de Honduras, lugar donde se ha encontrado con Lydia Lozano. "A mí me tiene que convencer, no voy a venir aquí después de lo que he dicho, y decir que eres el gran enamorado de mi amiga. Me tienes que decir qué sientes por Anabel y a mí me tienes que convencer", ha entonado Lydia Lozano al ver al esgrimista en el plató y él no ha dudado en contestar: "A mí ella me ha hablado maravillas de Lydia, así qué aquí estamos para contestarte lo que ella quiera".

"Sí, estoy enamorado, puedo contestar 20 veces", ha dicho el deportista al ser preguntado por Ion Aramendi y sobre si su familia ha cambiado de opinión sobre Anabel: "No ha cambiado de opinión, mi familia está feliz cuando yo estoy feliz. Necesitaban hablar conmigo, he llegado, se ha calmado todo bastante. Les he dicho todo lo que sentía y están mucho mejor".

Además, Kiko Matamoros le ha pedido que aclare si va a continuar con su carrera como deportista profesional, algo que ha respondido muy rotundo: "Voy a seguir en el deporte como voy a seguir con Anabel, eso no va a cambiar nada".

Por su parte, Anabel Patoja ha vuelto a protagonizar un nuevo "drama". 'El programa del verano' muestra las imágenes del sufrimiento de Anabel Pantoja durante el día de su cumpleaños en la isla. La concursante echa de menos a su familia, amanece entre lágrimas y Joaquín Prat no puede evitar decir su opinión sobre la actual novia de Yulen Pereira.

"Ni Yulen, ni mi prima, ni nadie...", dice Anabel entre lágrimas a primera hora de la mañana. Marta Peñate, recién despertada y sin dar crédito, le dice a la concursante: "Estás todo el pu* día con el drama". La Pantoja, sintiéndose dolida por el comentario, contesta: "Que sea tu cumple y no te felicite nadie de tu gente...". Una respuesta a la que Marta no quiso replicar y pasar página.

Joaquín Prat, tras ver el vídeo, confiesa su opinión: "No voy a repetir la frase, pero creo que Marta Peñate lo resume muy bien... está todo el put* día con el drama". Después, el presentador continúa: "¿Pero qué piensa Anabel?, ¿que no le van a hacer una fiesta de cumpleaños?, ¿que no va a recibir una sorpresa?, ¿que no se van a acordar de ella?".

Por último, Joaquín Prat termina diciendo de Anabel Pantoja: "Te llevas un novio, un concurso formidable, una pasta por estar ahí todas las semanas... coño, no puedes estar todo el día con el drama".