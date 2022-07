Hoy se celebra en Chipiona el Día Internacional de Rocío Jurado y como todos los años, son muchos los rostros de la familia de la cantante que se están dejando ver por el Santuario de la Virgen de Regla para homenajear a 'La más Grande'. Entre ellos, ya hemos podido ver a José Antonio Rodríguez, Rosa Benito, José Ortega Cano y su hija, Gloria Camila.

José Antonio Rodríguez nos aseguraba que no se le ha prohibido la entrada a nadie para la misa en homenaje a rocío jurado: "No le deis más vueltas, cómo le van a prohibir a alguien que venga a una misa". En cuanto a la inauguración del museo en honor a 'La más Grande', el marido de Gloria Mohedano se muestra discreto: "El museo cuando llegue el momento, hoy es una historia y cuando llegue lo del museo os contestaré a lo del museo", sin responder a la pregunta de oro, ¿irá a inaugurarlo?

Más tarde veíamos llegar a Rosa Benito acudir a la misa y nos aseguraba que, si Rocío Carrasco no asiste, es porque ella no quiere: "Aquí es la casa de Dios, viene quien quiere, no se puede poner impedimentos a nadie". En cuanto a cómo se encuentra, la colaboradora nos asegura que "bien" y se muestra emocionada al hablar de su cuñada: "recordarla, aunque se la recuerda todos los días, pero este es su día".

El último en llegar era José Ortega Cano, que lo hacía junto a su hija Gloria Camila y se muestra de lo más contento: "un buen día". La hija del torero se reía cuando le preguntamos si estará en la inauguración del museo de su madre: "jajajaja, de momento voy a la misa", pero asegura que "ya era hora" que se abriese lo que tanto le hubiese gustado a la cantante tener.