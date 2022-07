Hace unos días, Ana María Aldón reaparecía en el programa 'Déjate querer' para concederle una entrevista a Toñi Moreno, donde sin pelos en la lengua hablaría de su relación con Ortega Cano y de la situación por la que estaba pasando actualmente.

También aprovechó para dedicarle unas palabras a Gloria Camila, con la que parece que va a ser difícil volver a la situación de antes: "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil".

Tras estas duras declaraciones, hemos tenido la oportunidad de hablar con Gloria Camila, que todavía no se había pronunciado ya que estos días se encontraba en una boda fuera de España.

La hija de Ortega Cano volvía de Rumania y comentaba que su prioridad sigue siendo disfrutar del buen humor que trae de allí, evitando así hablar de Ana María Aldón: "Es que no me he enterado de nada. Vengo muy feliz como para ahora mismo hablarte de todo esto".

Pero tras ser informada de las palabras que la mujer de su padre habría dicho el pasado sábado en televisión, Gloria Camila, tajante, asegura que su deseo es seguir alejada de la relación de Ortega Cano y su mujer: "Ya llevo bastante al margen".

Además, espera que en las próximas semanas, ella y el matrimonio se puedan distanciar más aún y así puedan continuar con sus vidas por caminos separados: "A ver si empezamos cada uno a hacer nuestra vida".

La hija del torero asegura que no hará declaraciones sobre Gema Aldón ni sobre el estado de salud de Ana María Aldón, quien confesaba en 'Déjate querer' que habría estado al borde de quitarse la vida.

Finalmente, ha aprovechado para desmentir que su mensaje en redes sociales sobre no justificar acciones presentes con acciones pasadas esté dedicado ni a Ana María ni a su hija: "Lo he dicho porque la gente tiene la costumbre de insultar, faltar al respeto y como de amenazar y eso por redes sociales".

Las declaraciones de Ana María han hecho mucho ruido este fin de semana y que María Patiño ha preguntado lo que le ha parecido a los colaboradores. “Creo que Ana Maria lleva dos años jugando a un juego muy perverso, que no le interesa resolver porque mientras siga con estas letanías, sigue facturando”, ha asegurado Kiko Matamoros. Creencia que ha llamado la atención de la presentadora y que la ha hecho reaccionar en directo: “Vas a hablar de quién echa en cara a Ana María que factura, que normalmente son los que más facturan en esta cadena”. María Patiño no ha dudado en lanzarle un zasca a su compañero: “Me llama la atención que gente que vende su vida, que se hace muchísimos polis, le eche en cara a Ana María que factura”. Algo a lo que él ha contestado: “No llevo dos años haciéndome el mismo poli”.