A pocas semanas de la gran final de 'Supervivientes', Ana Luque fue la última expulsada de la isla quedándose a las puertas de poder ganar el concurso.

La concursante, muy emocionada, ha aterrizado en España de madrugada. Con una felicidad indudable en su rostro y muy ilusionada por su llegada a Madrid, Ana ha exclamado: "¡Qué guay estar en España!".

Siguiendo el protocolo, nada más aterrizar le han colocado unos cascos y ha sido acompañada por el personal de producción del programa en todo momento.

Ana ha evitado hacer comentarios acerca del tema estrella de esta edición: la relación entre su amiga, Anabel Pantoja, y Yulen Pereira.

Ana Luque confiesa que padece un trastorno: "Tengo un problema grave"

Ana Luque ha hecho una dura confesión en "Supervivientes". La concursante, que saltó a la fama el año pasado tras defender a su amiga Olga Moreno en el plató de Telecinco, ha sorprendido a sus compañeros al confesar que padece un grave trastorno: "Tengo un problema grande".

La confesión llegó tras una discusión en la isla, después de que Marta le acusase de "hacerse la tonta". No me hago la tonta. Tengo un problema de dislexia grande, y ya está", ha explicado la superviviente, antes de ahondar en el tema: "Me he sacado mi carera con mucho esfuerzo. De verdad, con mucho esfuerzo, porque antes no estaba diagnosticado".

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura. Erróneamente se ha relacionado con discapacidades motrices o visuales, pero no guarda relación. Se trata de un trastorno que comienza a ser visible cuando quien lo padece está comenzando a leer, aunque en ocasiones no se percibe hasta etapas posteriores.

Algunos rasgos de la dislexia son las dificultades en el lenguaje escrito y el aprendizaje de la lectura.