Kiko Matamoros no ha encajado nada bien las críticas sobre su concurso en 'Supervivientes 2022'. Además de enfrentarse a gran parte de sus compañeros en 'Sálvame', el tertuliano también ha arremetido contra Mercedes Milá por unas palabras que le dedicó en su cuenta de Instagram.

"No he conseguido entender qué le ha tenido que pasar a ese hombre para tener un carácter tan amargo, tan difícil, tan negativo, tan necesitado de conquistar un esclavo para dar sentido a sus días", escribió la presentadora. Una reflexión que no le gustó al aludido: "Yo también podría contar cosas que a lo mejor modifican la imagen que la gente tiene de ella".

Hace unos días, Milá reaccionó de forma contundente después de que un periodista le informara de que Matamoros le había respondido. "Me la sopla", aseguró la periodista, que reiteró todo lo que ha dicho sobre él "palabra por palabra". Este lunes, después de que le pusieran esas imágenes, Matamoros volvió a la carga contra ella en 'Sálvame'.

"Para empezar me parece una expresión malsonante, impropia de una señora con esa trayectoria profesional y esa imagen que ha tenido durante años", comenzó diciendo el tertuliano: "Cualquier tiempo pasado fue mejor, guapa, es lo que te encaja". "Un beso y tampoco te voy a contestar, te respeto mucho", añadió.

La reacción de Matamoros no convenció a Lydia Lozano, que no dudó en afearle su actitud: "Si no quieres contestar, no contestes. Pero siempre estamos aquí soltando que si yo hablase, si yo dijese, que si tengo un vídeo... Está feo, Kiko".

Debido a las palabras de su compañera, el empresario dio un paso más allá: "Ella ha tenido comportamientos inadecuados. Se ha cebado con gente muy débil, anónima y les ha echado de los platós. Ella no ha tenido un comportamiento ejemplar, creo que es una mujer que no ha sabido asimilar que el tiempo pasa para todos. Me produce mucha ternura".

A pesar de las palabras de Matamoros, Mercedes Milá atraviesa un gran momento profesional en Movistar Plus+. Hace tan solo unos días grabó su ansiada entrevista a William Levy, protagonista de la serie 'Café con aroma de mujer'. "Sucedió como había soñado y como lo habían soñado las cientos de fans que invitamos a presenciar la grabación de una entrevista joya. Y digo joya porque eso significó para mí", aseguró en Instagram.