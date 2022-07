Ignacio de Borbón, joven modelo que triunfa en Asia y primo lejano de Felipe VI se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de supervivientes. En "El puente de las emociones", el Borbón ha roto en lágrimas cuando cruzo el peldaño denominado "infancia": "He tenido una familia que me ha querido y me ha dado todo lo que ha podido siempre. Al mismo tiempo ha sido dura porque sufrí bullying durante años y he tenido muchos momentos de soledad. Eso me ha creado muchos complejos a lo largo de mi vida. Creo que ahora no los tengo y lo he superado. Pueden quedar cositas como que me cuesta mucho aceptar las críticas de los demás. A pesar de eso he tenido una infancia feliz", aseguró.

Sin embargo, Ignacio reconoció "haber madurado mucho en los dos últimos años": "En mi infancia si que sufrí soledad en muchos momentos. Siempre que llegaba a un colegio nuevo, la gente te mira, la gente comenta…por mi apellido. Lo he llevado bien normalmente en mi vida. No creo que sea la razón de todo tampoco", zanjó. La celebración personal que pilla a Lara Álvarez en Honduras por culpa de Supervivientes Ahora, Marta Peñate ha vuelto a conseguir que uno de sus compañeros se sincere, en este caso Ignacio de Borbón, que ha hecho una confesión que muchos pensaban y que él mismo ha afirmado. La periodista le ha preguntado por todo lo que ha vivido en estos meses en Honduras y cuál ha sido su mejor momento: “Cuando vino mi madre a visitarme”. Además de las personas que quiere que estén cuando salga: “Kiko, tú y Nacho”. Mientras que explica quienes han sido sus decepciones: “Mariana, me llevé una gran decepción con Anabel en un momento puntual y nadie más”. ¿A quién cree que ha decepcionado? El superviviente también se moja con las personas que crees que él mismo ha podido decepcionar: “A Yulen cuando le nominé, a ti cuando no he hablado de ti”. Y de los momentos que se arrepiente: “Discusión muy fuerte que tuve con Alejandro y haberme relajado en algunos momentos”. Él mismo asegura que nunca ha querido “victimizarse” intencionadamente y ha terminado confesando algo de lo que muchos le han apuntado durante el concurso: “Es verdad que siempre tiro a coger el trozo más grande, cuando repartía yo me echaba un pelín más”.