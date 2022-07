Anabel Pantoja lleva días baja de ánimos en 'Supervivientes 2022' y lo cierto es que han sido en ocasiones contadas las que se ha acordado de Omar Sánchez, pero esta noche, la colaboradora de televisión no ha podido evitar las lágrimas al recordar al que todavía sigue siendo su marido.

Anabel se encontraba en la zona de nominaciones de la palapa. Después de haber dado su voto junto a Alejandro Nieto, Jorge Javier pedía al superviviente que volviera con el resto de sus compañeros para quedarse a solas con Anabel, que se quedaba completamente asustada.

Pronto el presentador le desvelaba el motivo: "Estos días te hemos visto con los sentimientos a flor de piel recordando a tu todavía marido. Como en una de tantas conversaciones, Anabel se sinceraba con sus compañeras. Mientras hablaban de las posibles visitas de sus seres queridos, la sobrina de Isabel se planteaba la posibilidad de que fuera Omar quien viajara a Honduras para verla.

"Yo no quiero firmar los papeles. Divorcio y todo eso suena a que ya... Adiós" le confesaba a Jorge, unas palabras que se veían reforzadas por lo que noches anteriores le decía a su compañera Desy: "No sé fuera... Yo tenía una vida perfecta, había conseguido lo mío y de repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa... Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado y no sé cuando salga lo que e voy a encontrar".

La influencer ha hablado con Jorge y le ha confesado que: "Yo me vine con la vida muy desordenada, por no decirte que estaba sola. Aquí me he dado cuenta de lo que yo tenía" y le aseguraba que depende del día, piensa una cosa u otra: "Hay días. De lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. Lo que no sé es lo que me voy a encontrar fuera cuando salga. Espero que él esté bien, que esté feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado".

Jorge Javier Vázquez le preguntaba si ella quería volver con él y Anabel se ha mostrado súper clara, pero indecisa: "Yo no sé si él está ahí. No puedo responder eso así. Yo tengo que volver allí. Claro que me acuerdo mucho de él, pero no sé dónde está, ni con quién está, ni cómo está".