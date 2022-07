Belén Esteban lleva unos meses muy malos. Después de su accidente en Sálvame, que le ha tenido apartada de la televisión una larga temporada por una rotura de tobillo, ha vuelto a lo grande, con un reportaje entero para su persona. En su vuelta, la Esteban cuenta el mal estado emocional por el que ha pasado estos últimos tres meses después de tener que dar un giro completo a su vida, romper con sus planes y guardar reposo. Ha sido gracias a su psicóloga que ha podido salir adelante, pese a que su segunda boda con “Míguel”, que iba a tener lugar en Las Vegas el día 25 de junio.

El accidente ocurrió durante un juego que organizó el programa en el que se colgó de una barra agarrándose únicamente con las manos. Sin embargo, la de Paracuellos no aguantó y cayó al suelo con la mala fortuna de que se rompió el tobillo, como ella presagiaba y después confirmaron desde el programa.

En medio de una gran confusión se pudo escuchar a la colaboradora decir muy angustiada: "¡Mi tobillo! ¡Me he roto el tobillo!". Aunque sus compañeros acudían a socorrerla pronto se daban cuenta de que no se trataba de una lesión leve y pedían que un médico entrara a plató mientras se iban a publicidad.

Ayer la colaboradora de Sálvame se dejó ver públicamente, en muletas, en el concierto de Rosalía en Madrid como parte de su gira mundial “Motomami Tour”. Belén Esteban colgó en las redes sus fotografías con la artista después del concierto, en las que también aparecía Pedro Almodóvar. Esto también ha causado bastante revuelo en redes sociales después de que Esteban recortara en una de las fotografías al director Pedro Almodóvar.

La televisión ha seguido su curso con o sin Belén Esteban y hay quienes se han acordado más y menos de la colaboradora. Durante “El Programa de AR”, el presentador Joaquín Prat ha tenido que disculparse públicamente después de unos meses de no tener ningún tipo de contacto con Belén Esteban. "Belén, te pido mil disculpas. No me he interesado por ti ni una sola vez desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacerlo públicamente”. Confesaba Prat en medio del programa. "No somos grandes amigos, pero te tengo un cariño especial y no te he llamado una sola vez, así que te pido perdón, espero que estés pronto por aquí".