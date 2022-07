Tania y Alejandro han protagonizado algunas de las polémicas más sonadas de Supervivientes. Sus idas y venidas, sus enfados y reconciliaciones y la extraña reacción que mantienen han sido objeto de debate entre los espectadores del programa así como en las propias galas.

No obstante, la supervivientes está pasando su peor momento en la isla y no precisamente por su relación con su pareja o por el traro con sus compañeros. Tania Medina ha tenido que ser evacuada de la playa, la concursante no se encontraba bien en los últimos días y, finalmente, el servicio médico tuvo que ir hasta la localización donde se encuentra la superviviente para hacerle pruebas y que esté atendida. Lara Álvarez ha comenzado el programa hablando de lo ocurrido: “Estamos muy pendiente de su estado, tengo que calmar a la familia, está estable. Pero después de varias horas el médico decidió evacuarla de la playa. Tenemos que ver cómo evoluciona, el servicio medico durante el programa de hoy podrá decir algo”

Tania estaba muy desganada en la playa y con falta de fuerzas. De hecho, apenas podía levantarse. “Así no puedes estar aquí”, decía Kiko Matamoros, postura que compartían el resto y ella se mostraba terriblemente afectada. Tania, entre lágrimas y con la ayuda de sus compañeros y del servicio médico abandona la playa para poder ser atendida y tras esto, hoy ha conectado en directo para explicar cómo se encuentra y decir lo que la ocurre: “De todo un poco. Me siento un poco impotente, de mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto”. “Un poco de frustración”, ha dicho emocionada: “Quiero pensar que voy a estar bien pronto”.

"Aunque uno crea que se encuentra bien, tiene que reposar, los médicos decidirán si continuas o no, siempre pensando en tu bienestar y tienes que aceptarlo. Tras observar el equipo médico tu evolución y viendo que aun hay riesgo de deshidratación al no tolerar ningún tipo de alimento solido ni liquido, se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta consolidar el resultado del tratamiento". Al escuchar las palabras del presentador, Tania no ha podido evitar soltar algunas lágrimas y es que "de momento no puede volver" con sus compañeros. A lo que ha reaccionado, muy emocionada: "Me parece bien mientras todavía tenga opción".

Escándalo en "Supervivientes": ¿Las galas son grabadas?

¿Error o desliz? Eso es lo que se pregunta ahora la audiencia de "Supervivientes", después de que en uno de los vídeos del "reality" de Telecinco una frase de uno de los participantes diese pie a pensar que las galas de los jueves está grabada.

Todo tuvo lugar en una de las pruebas del programa, en la que la presentadora, Lara Álvarez, se dirigía a Alejandro Nieto. "Lo descubrirás mañana jueves", dijo ella, a lo que él contestó, a modo de corrección: "Mañana es miércoles".

Esta situación ha sido vista como todo un tongo por parte del programa por parte de algunos telespectadores. "Todos son pregrabados", "nada va en directo", "tienen que grabarlo porque el día de la gala están los concursantes de 'Supervivientes' Italia", han apuntado algunos "haters".

También hubo quien trató de darle normalidad a la situación, entendiendo que fue un fallo puntual de Alejandro. "Yo creo que no saben en qué día viven", "sería un fallo", "ellos no saben cuándo se emite", han argumentado.

El elenco inicial de este "Supervivientes 2022" de Telecinco ha estado formado por: Desirée Rodríguez, Yulen Pereira, Alejandro Nieto, Tania Medina, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y Juan Muñoz.

"Tenemos un casting potente y heterogéneo. Nos ha llevado meses configurarlo", destacaban desde la productora del programa, antes del estreno de una nueva edición.