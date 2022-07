Supervivientes 2022' vivió una sorprendente decisión por parte de uno de sus concursantes. Juan Muñoz se convirtió en el primer abandono voluntario de la edición después de que la audiencia le salvase y decidiese que Desi Rodríguez debería convertir en la cuarta expulsado definitiva en 'Conexión Honduras'.

Concretamente, al oír el nombre de Desi como expulsada definitiva, el cómico empezó a lamentarse, tomándose su salvación como un castigo y repitiendo una y otra vez que no podía más: "No sé por qué me ha hecho esto la audiencia pero yo no puedo estar aquí más tiempo. Lo siento de verdad. Voy a tener que abandonar. No puedo más. Yo no aguanto otra semana más aquí. Me muero de pena".

El concursante lleva dos semanas en 'Playa Parásito' y alega no estar bien psicológicamente. "Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa", ha confesado muy nervioso. El concursante no aguanta más y no entiende por qué la audiencia "lo castiga de esa manera".

Juan Muñoz ha entrado en pánico y en un estado muy nervioso al conocer la decisión de la audiencia. El cómico ha sido tajante y le ha comunicado a Ion Aramendi que "no puede más" y que necesita abandonar el concurso. "Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí", ha señalado Juan. Acto seguido ha cogido su saco muy decidido y ha abandonado 'Playa Parásito' junto a su compañera Desy en una barca.

Evacúan a una concursante de Supervivientes por problemas médicos y temen por su salud

Tania y Alejandro han protagonizado algunas de las polémicas más sonadas de Supervivientes. Sus idas y venidas, sus enfados y reconciliaciones y la extraña reacción que mantienen han sido objeto de debate entre los espectadores del programa así como en las propias galas.

No obstante, la supervivientes está pasando su peor momento en la isla y no precisamente por su relación con su pareja o por el traro con sus compañeros. Tania Medina ha tenido que ser evacuada de la playa, la concursante no se encontraba bien en los últimos días y, finalmente, el servicio médico tuvo que ir hasta la localización donde se encuentra la superviviente para hacerle pruebas y que esté atendida. Lara Álvarez ha comenzado el programa hablando de lo ocurrido: “Estamos muy pendiente de su estado, tengo que calmar a la familia, está estable. Pero después de varias horas el médico decidió evacuarla de la playa. Tenemos que ver cómo evoluciona, el servicio medico durante el programa de hoy podrá decir algo”

Tania estaba muy desganada en la playa y con falta de fuerzas. De hecho, apenas podía levantarse. “Así no puedes estar aquí”, decía Kiko Matamoros, postura que compartían el resto y ella se mostraba terriblemente afectada. Tania, entre lágrimas y con la ayuda de sus compañeros y del servicio médico abandona la playa para poder ser atendida y tras esto, hoy ha conectado en directo para explicar cómo se encuentra y decir lo que la ocurre: “De todo un poco. Me siento un poco impotente, de mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto”. “Un poco de frustración”, ha dicho emocionada: “Quiero pensar que voy a estar bien pronto”.