Después de un inicio de relación más que convulsa, todo apunta a que Enrique Ponce y Ana Soria están viviendo una nueva etapa en su relación mucho más relajada. Cuando se cumple un año de la desaparición de la pareja en redes sociales con el propósito de desconectar de la presión mediática y disfrutar de su relación al máximo, la joven ha decidido regresar a Instagram presumiendo de felicidad. En esta ocasión la joven ha publicado dos fotografías en las que luce la mejor de sus sonrisas como muestra del maravilloso momento que está viviendo.

Enfundada en un vestido ajustado en color blanco, Ana aparece agarrada a Enrique en lo que parece una instantánea segundos antes de fundirse en un romántico beso. Felices del regreso de la pareja a las redes sociales, muchos de sus amigos les han dado la bienvenida a través de varios comentarios en los que se puede leer "¡No se puede ya ser más guapa!" u "Os como y os quiero".

Además de la fotografía, la joven también ha compartido un romántico vídeo en el que se les puede ver a ambos en alta mar compartiendo besos y muestras de cariño como cualquier otra pareja de enamorados. Intentando mantener su relación en la más estricta intimidad para poder disfrutar de su amor alejados de la polémica, la última vez que la pareja utilizó Instagram fue para compartir uno de sus planes más románticos, la visita a la Geoda de Pulpí, en Andalucía.

Siempre en un segundo plano mediático, la joven sí que aprovechó una llamada telefónica con el colaborador del programa 'Viva la Vida', José Antonio Avilés, para explicar el continuo acoso que estaban sufriendo tras hacer pública su relación: "Hemos estado mucho tiempo aguantando cosas que nadie aguantaría. Hemos aguantado continuas invenciones y ofensas hacia mi persona, hacia la gente que quiero, hacia mi pareja, hacia mi familia, y ha llegado un momento que esto cansa. [...] Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor. Me he dado cuenta de que nuestro silencio lo que ha hecho es propiciar que se cuenten todo tipo de mentiras".