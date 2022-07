Después de la entrevista que pudimos ver el sábado en 'Déjate querer' donde Ana María Aldón exponía públicamente la necesidad que había tenido en el pasado de que su marido le hubiese dado su sitio, Ortega Cano permanece impasible con la prensa. El diestro también está superado por la situación que se está viviendo en su casa y ha explotado como hacía tiempo.

José Ortega Cano aprovecha las cámaras de Europa Press para desmentir rotundamente que su relación con Ana María Aldón haya terminado: "Es mentira". Respecto a las declaraciones que han hecho Kiko Jiménez y el resto de colaboradores de televisión sobre su matrimonio, asegura que no son ciertas: "No dicen más que mentiras". Y es que recordemos que el extronista de 'MYHYV' se ha dedicado a destapar los supuestos feos que Gloria Camila ha tenido con la mujer de su padre desde el inicio de su relación.

La hija del torero se deja ver en la estación para recoger a su padre y también guarda silencio cuando le preguntamos si tomará medidas legales contra su expareja, Kiko Jiménez, por todo lo que ha dicho de ella en los platós de televisión. No cabe duda de que la joven sigue al lado de su padre y todas las decisiones que él tome se verán respaldadas por ella, como siempre ha sucedido y a la inversa.

De esta manera, Ortega Cano ha zanjado los rumores que hay sobre una posible separación entre él y su mujer. Parece que lo que están intentando es sobrellevar esta crisis personal de la colaboradora y arreglar las diferencias que tienen entre ambos antes de que sea demasiado tarde.

La guerra entre Gloria Camila y Gema Aldón no ha hecho nada más que empezar. El pasado sábado, Ana María Aldón era acompañada a plató por su hija, quién no dudó en sentarse y hablar de su relación con la hija de Ortega Cano.

Gema Aldón defendía a su madre a toda costa y aseguraba lo difícil que era tratar con Gloria Camila, confesando que hay ciertas actitudes de la hija del torero que no le gustan para nada.

Pero parece que Gloria Camila no se va a mantener al margen de la situación, por lo que no ha dudado en confirmar que entre ellas no hay ningún tipo de relación y que Gema "también" le ha bloqueado de su teléfono móvil.

Sobre los posibles insultos que pudo haberle dicho Gema Aldón, la hija del torero prefiere no contestar. Además asegura encontrarse "bien" a pesar de todo el revuelo que se ha levantado en torno a su padre y a Ana María Aldón.

Por otra parte, tras las últimas declaraciones de su expareja, Kiko Jiménez, acerca de su vida y la de José Ortega Cano, Gloria Camila asegura que en caso de poder demandarlo, no dudará en hacerlo: "Sí hay algo que se tenga que poner ante el juez, pues sí".