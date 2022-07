Los toros son una de las grandes pasiones de Victoria de Marichalar. Y lo ha vuelto a demostrar, desplazándose hasta la madrileña localidad de Aranjuez para disfrutar de la corrida de Alejandro Talavante, Morante de la Puebla Y Daniel Luque. Un festejo que tampoco se perdió Jaime de Marichalar, aunque la 'it girl' prefirió la compañía de su grupo de amigos, sentándose bastante alejada de su padre.

Horas después de infringir la ley desplazándose en patinete eléctrico con una amiga - cuando este tipo de vehículos son aptos para una persona - sin casco, por un carril no habilitado para ello y grabando la escena divertida con su teléfono móvil, Victoria se ha dejado ver de lo más sonriente en Aranjuez y, lejos de la preocupación que cualquiera tendríamos ante la posible sanción que le podrían imponer las autoridades, la jornada estuvo marcada por la diversión.

Acompañada por unos amigos con los que no dejó de intercambiar confidencias, la hija de la Infanta Elena se mostró divertida y relajada, riéndose a carcajadas de las ocurrencias de su acompañante en más de un momento de la corrida. Tan estilosa como de costumbre con una camisa oversize en un vibrante naranja, pantalón blanco y su ya inseparable coleta alta, la influencer mantuvo una lucha con el sol, al que acabó rindiéndose - tras intentar combatirlo sin éxito con unas gafas de sol y hasta una almohadilla como visera - para cambiarse de sitio y ponerse en la parte trasera del palco, a la sombra.

Pero además de risas y sol, la tarde dio para mucho más, y Victoria demostró que su delgadez es fruto únicamente de su constitución, ya que no dudó en comerse con gran placer varios pastelitos de los que le ofrecía uno de sus amigos, sin dejar de intercambiar bromas con su pandilla. Una diversión que no le impidió perderse detalle de la faena, agitando su pañuelo blanco pidió la oreja para alguno de los toreros en varios momentos de la tarde.

Eso sí, de los rumores que la han relacionado con varios chicos desde su ruptura con Jorge Bárcenas, ni una palabra, aunque en esta ocasión disfrutó a tope de su soltería y no la vimos acompañada ni por Santiago Moyano - con el que se dice que podría tener algo más que una amistad - ni por el atractivo joven de ojos azules con el que compartió confidencias hace unos días en la plaza de toros de Las Ventas.

No obstante, no todo han sido risas y felicidades dado que Victoria Federica podría enfrentarse a una grave multa por lo que hizo en plena calle. Victoria Federica vuelve a saltarse la ley, la nieta del Rey Juan Carlos no hace caso a varias leyes de Seguridad Vial montada en patín eléctrico junto a una amiga. La prensa inmortaliza el momento y en ‘Ya es mediodía’ han mostrado las imágenes.

El domingo, después de una tarde de toros en compañía de todos sus amigos, Victoria Federica decide subirse en un patinete eléctrico sin casco, en el mismo patinete que su amiga, fuera del carril bici y grabándolo todo con el móvil en la mano.

La nieta del emérito podría enfrentarse a una multa de hasta 300 euros, 200 por no llevar la protección adecuada y cien más por ir en compañía de otra persona, por estar absolutamente prohibido. Además, Victoria Federica es reincidente, en 2018 ya cometió la misma infracción. No solo eso, fueron numerosas las denuncias por saltarse la cuarentena durante la pandemia.