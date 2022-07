Uno de los protagonistas de Tierra Amarga no está recibiendo buenas críticas. Estamos hablando de Rashid. Tras su boda con Fadik, la audiencia no parece estar muy contenta con el desenlace que está teniendo este personaje. "¡Vaya tela! Rashid está siendo un poco cutre... ", dice un usuario de la red social del pájaro azul. Y la cosa no se queda ahí. Parece ser que los espectadores creen que los productores de la serie otomana están "dándole" ese carácter al personaje porque "esconde algo": "Trae sorpresa...ya veréis".