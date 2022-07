La televisión está prestando estos días especial atención a la ola de calor que asola el país. En concreto, los espacios meteorológicos como 'Tu tiempo' de Antena 3 están analizando con datos la gravedad de lo que está sucediendo. Sin embargo, el espacio de Roberto Brasero ha recibido numerosas críticas por una supuesta manipulación en los colores de sus mapas, motivo por el que el propio presentador ha tenido que salir a desmentirlo.

Brasero no ha dudado en desmontar las acusaciones a través de una serie de tuits. "No se puede acusar de manipulación haciendo TRAMPA", afirma Brasero antes de responder a un usuario que compara un mapa del 13 de julio de 2017 con el del pasado 7 de julio: "Ese tuit compara dos mapas de distinta índole: uno es de avisos y el otro es de temperatura máxima".

"AQUÍ os dejo la comprativa con el mismo tipo de mapa (se llama RIGOR)", añade el responsable de la previsión meteorológica de Antena 3, compartiendo dos mapas de distintos años en los que queda demostrado que siempre se utilizan los mismos colores y que, por tanto, no existe ningún tipo de manipulación.

No se puede acusar de manipulación haciendo TRAMPA



➡️ ESE tuit compara 2 mapas de distinta índole: (uno es de avisos y el otro es de temperatura máxima)



➡️ AQUÍ os dejo la comprativa con el mismo tipo de mapa (se llama RIGOR)



Y sí, ahora hay más avisos... Pero sigo 👉 https://t.co/0WNvLUtPUl pic.twitter.com/3wqsXAzBzO — Tutiempo (@tiempobrasero) 19 de julio de 2022

Para aclarar más dudas, Brasero explica que "el riesgo depende también de los sitios". "42º aparece en naranja en Andalucía (p. ej) y en rojo en Orense, porque para Orense los 42º ES AVISO ROJO y para Andalucía solo es NARANJA".

Para finalizar, comparte una reflexión con todos sus seguidores: "Lo último: 'No es que estés pasando calor estos días, es que los del tiempo sugestionamos tu mente poniendo colores más rojos en el mapa'. No, las personas no somos tan simples. Y sí, en verano siempre hace calor, pero algunas veces hace más. Tanto que puede ser un problema".