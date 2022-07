Si, al abrir tu menú de Netflix y ver en tendencias Heartstopper has pasado de largo, has cometido crimen contra la serie del momento que emociona a todos los públicos. Si le has dado una oportunidad y ya te la has visto, pero te has quedado con ganas de más, te dejamos aquí algunas informaciones que te ayudará a pasar el “mono Hearstopper”.

La serie inglesa de Netflix narra, en clave LGTBI, el paso a la edad adulta de Charlie Spring (Joe Loche), un estudiante gay que, tras sufrir una relación tóxica y episodios de bullying, comienza a enamorarse de un chico aparentemente heterosexual: Nick Nelson (Kit Connor). Pero, como suele pasar, antes de estar en pantalla, la historia se plasmó en papel. View this post on Instagram A post shared by Heartstopper (@heartstoppertv) Futuras temporadas y las novelas: ilustradas y spin-off Alice Oseman, creadora, guionista y productora ejecutiva de la serie, comenzó subiendo a Tumblr Heartstopper: su webcomic que consta de cuatro volúmenes en formato de novela gráfica, el primero de ellos, publicado en octubre de 2018, que junto con el segundo cubren la primera temporada; aunque su primera novela, Solitario, la cual cuenta la historia de la enigmática y misteriosa Tori Spring, personaje que aparece en Heartstopper, y los trastornos alimentarios de su hermano, nuestro protagonista Charlie; salió a la luz en 2014, cuando la ilustradora tenía tan solo 19 años. Esta trama paralela a los comics continua con los spin-off novelísticos Nick y Charlie, que narra el nuevo desafío en la relación cuando Nick se va a la universidad, y Este invierno, que gira en torno a unos acontecimientos trágicos que les suceden a Tori y Charlie. La autora, cuyas obras han recibido premios como los Inky Awards, Goodreads Choice Awards o, en dos ocasiones, el Libro juvenil del año, afirmó recientemente que cuatro temporadas serían suficientes para transmitir su historia que se ampliará con un quinto volumen el próximo 13 de octubre de 2022, con una nueva temporada de la serie en 2023 y una futura tercera temporada. Oseman, no conforme con ser la creadora de esta obra de belleza inconmesurable, conectó su realidad como artista con la ficción que ha creado en el octavo episodio de la primera temporada, en el que debutó como actriz. Si ya viste la serie, te habrás dado cuenta de que, cuando Charlie y Nick viajan a la playa cogen un tren en el que se encuentran con una chica dibujando, nuestra querida Alice. View this post on Instagram A post shared by Alice Oseman (@aliceoseman) Diferencias entre la serie y las novelas Ambos productos no son muy diferentes ya que transmiten el mismo mensaje siguiendo la misma línea temporal y, además de mostrar la relación sentimental entre los jóvenes protagonistas, quienes luchan contra las dificultades de “salir del armario” en el instituto, como explica uno de ellos; tratan temas como el autodescubrimiento, el bullying o los desórdenes alimentarios. Hay que decir que, mientras que Heartstopper se percibe como una novela “feliz, romántica y motivadora”, Solitario estudia la salud mental desde puntos de vista más profundos y “oscuros”. La ilustradora, que se inspira en su propia experiencia como integrante de la comunidad LGTBI en un colegio conservador y en la de otras personas que conoció a lo largo de su vida, pretende acercar al público la realidad actual de la juventud y dar visibilidad a los colectivos históricamente más reprimidos, incluyendo a personajes trans como Elle, o Tara y Darcy, que conforman una pareja lésbica. View this post on Instagram A post shared by 𝔼𝕞𝕞𝕒 ♡ (@emma._.multifandomxox) ¿Qué opina el público? Heartstopper ha cautivado a su público, creando redes de fans que ven en conjunto y comentan a través de Twitter la serie. Los espectadores aseguran que se emocionan y “chillan” en cada capítulo, por mostrar una historia de amor normal, real, pura y sincera, que representa al colectivo LGTBI y las relaciones sanas. Una historia que podemos ver en nuestro día a día, sin rastro de toxicidades y prácticas sexuales extremas, como las que pueden verse en otras series como Élite que poco se asemejan y radicalizan la realidad de los adolescentes de hoy en día. Como resultado de esto y de la forma natural con la que viven su sexualidad los protagonistas, la serie genera referentes sanos para el público joven que afirman que “vivir un amor así es algo muy bonito” y que “todo el mundo quiere una historia Heartstopper”. Dime algo que te tendría que haber pasado en el instituto y no te pasó. Empiezo yo: #Heartstopper pic.twitter.com/wGKrZMrB6R — yassin tineo (@yassintineo) 29 de mayo de 2022 Estos ocho capítulos que se ven en 4 horas, han enganchado a los espectadores: “Me he visto Heartstopper en una tarde en vez de estudiar y no me arrepiento de nada”, defiende públicamente uno de ellos. Puedes encontrar estos tesoros en forma de comic en Webtoon y Tapas Web Comics de forma gratuita y, si los quieres en físico, están disponibles en librerías. Ya tienes lectura para este verano y, si aún no la has visto, ponla en el top uno de tu lista de “pendientes”.