Jorge Javier Vázquez ha vuelto a mojarse en temas de política. El presentador, que esta noche volverá a tomar las riendas de 'Supervivientes' tras dos semanas de baja, le ha dedicado el último post de su blog a Pablo Iglesias. Días después de que saltara la polémica por los audios de Antonio García Ferreras y el excomisario Villarejo, el rostro de Mediaset afirma que este asunto es "de una gravedad extrema".

"Echando la vista atrás y recuperando tertulias antiguas no entiendo cómo Pablo Iglesias y demás compañeros –Monedero, Errejón, Bescansa– fueron capaces de aguantar con tanto estoicismo los manipulados ataques de asquerosos tertulianos", comienza diciendo Jorge Javier: "Manipulados, falsos, manufacturados con poco primor para intentar demostrar que los de Podemos eran tan corruptos como los demás".

El de Telecinco afirma que siente "bastante bochorno" con este asunto: "Yo mismo, el rey de la telebasura, que es como me llaman. Pues si con todo lo que he visto siento bochorno, imaginad qué sensación de asco me produce que esta historia no haya vuelto boca abajo el país". Además, apunta que "dar carta de naturaleza" a unos hechos que califica de "terroríficos" es "atentar contra la democracia".

Acto seguido, hace referencia a lo sucedido con Pablo Iglesias y los audios de Villarejo: "Son demasiados los que se están poniendo de perfil con el tema". "Ha quedado demostrado que el sistema tiene la posibilidad de ahogarte utilizando las peores artes si lo que pretendes es, precisamente, atajar la corrupción y optar por la senda de la mayor decencia política posible", lamenta.

Jorge Javier considera que Pablo Iglesias ha "aguantado bastante" porque "lo que le han hecho es para volverse loco": "Enfrentarse día tras día a noticias falsas con el fin de eliminarlo del tablero político. E Irene Montero, lo mismo. Según va pasando el tiempo, veo más necesaria la presencia de Podemos en política", afirma.

En las últimas líneas de su reflexión, subraya que España necesita "una revisión urgente para no ser un país gobernado por los cinco de siempre que impiden que sea más justo, más moderno y, sobre todo, menos corrupto". "He escuchado pocos perdones públicos a Pablo Iglesias. Se le debe, incluso, como sociedad. Por si te sirve, aquí va el mío", finaliza.