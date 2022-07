El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos.

Su cancelación, que hará que el programa finalice en los próximos días, ha generado entre los colaboradores y la audiencia distintas reacciones. Su presentadora, Emma García, se mostró afectada por la decisión durante el programa: "Quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado". Después de cuatro años al frente del programa, la presentadora declaraba estar especialmente sensible. "En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer". Ya es mediodía da paso a partir del lunes 24 a 'Ya es verano', que será presentado por Frank Blanco y Verónica Dulant.

Emma García ha aprovechado para ganar fuerza ante el emotivo cierre en el especial de fin de semana en sus redes sociales. La presentadora disfruta de la tranquilidad de la playa en Cádiz, tal y como ha publicado en su última foto de Instagram con el mensaje de: "¡¡¡Muchas ganas de veros y sentiros en nuestro último y especial fin de semana de Viva la Vida!!! ¡¡¡Gracias por vuestro inmenso cariño siempre!!!".