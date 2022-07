La última entrevista de Ana María Aldón en 'Déjate querer' de Telecinco ha situado a José Ortega Cano en el foco de la cadena, más si cabe. El marido de la diseñadora está viviendo una auténtica persecución por parte de la prensa ante la evidente crisis en su matrimonio que él no se cansa de negar. Sin embargo, su paciencia ha llegado a un límite esta tarde en 'Sálvame'.

Después de que este martes Kiko Hernández afirmara que el torero y la colaboradora se habrían separado definitivamente, el torero entraba hoy en directo desde la puerta de casa, donde el programa se encontraba haciendo guardia. Ortega Cano salía de su casa y se mostraba tremendamente duro contra la cadena: "Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida", empezaba diciendo mientras en el plató reinaba un profundo silencio.

"Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido por la forma tan cruel con la que me tratan", continuaba expresando. "Yo no les he hecho nada, todo lo contrario, les he hecho ganar dinero, mucho dinero. Pero de la manera en la que me están tratando con mis años y todo lo que he sufrido en mi vida...", se quejaba.

El colaborador ha llegado hoy al plató con pruebas que certifican la crisis que existiría entre la pareja. Primero ha querido recordar el momento en el que Ortega Cano acudió a la 'Sálvame Fashion Week' para apoyar a su mujer. Para así explicar que ese mismo día, hay una persona que llama a Kiko Hernández para decirle que después del desfile, el torero se fue de fiesta sin Ana María Aldón. "Ella durmió en un hotel porque no quería ir a su casa ya que estaba vacía", ha explicado el colaborador.

Kiko Hernández detalla la noche de fiesta de Ortega Cano en plena crisis con Ana María Aldón #yoveosálvame

https://t.co/q02DrLFHlk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 20 de julio de 2022

"No sabes la que se está liando en el bar Cálido", le dice el testigo que estuvo en la fiesta a Kiko Hernández. Además, el colaborador asegura que con la información que le ha dado su fuente la separación de Ortega Cano y Ana María Aldón "es desde la Fashion Week".