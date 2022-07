Tamara Gorro está viviendo uno de sus mejores momentos. Las vacaciones le están sentando de maravilla después de una temporada complicada para la escritora. Hace unos meses, Gorro explicaba que había retomado su relación con Ezequiel Garay. Y es que la influencer colgó una imagen en su perfil de Instagram de lo más reveladora. En ella pudimos ver como la pareja se mira y sonríe, ¿lo mejor? el título que le puso a la imagen: "MEJOR JUNTOS".

Recapitulemos. Tamara Gorro confesaba a través de su perfil de Instagram que padecía depresión y se alejaba por un tiempo. Durante esas semanas de idas y venidas por las plataformas sociales, se especuló mucho sobre la relación sentimental de ambos, hasta que los dos rompían su silencio y confesaban que habían tomado la decisión de separarse por un tiempo.

Eso sí, al escritora dejaba claro que su enfermedad no había sido provocada por su crisis sentimental, era un factor más de los muchos que tenía. Eso sí, ambos dejaban claro que lo más importante era el bienestar de sus hijos, quienes han estado por encima de todo durante estos meses en los que han estado separados. Además, Ezequiel siempre se ha mostrado como el principal apoyo para la influencer, así le vimos en la presentación del último libro de Tamara.

Ahora, la escritora está viviendo unas vacaciones de ensueño. Pero algo se ha truncado. Esta mañana, durante un paseo en barco, el veículo se ha quedado sin motor en medio del mar. Gorro siempre ha confesado que uno de sus mayores miedos es el mar. "Quedarme en medio del océano es una de las cosas que más me aterra", confesó.

La escena no tiene desperdicio. la influencer, despatarrada en el barco, cuenta como lo está pasando: "Se nos ha quemado el motor en medio del mar negro. Me recuerda a la película esta del leoncito (La vida de Pi). Estoy acojonada. Hay que ir nadando hasta allí pero yo no voy a nadar", confiesa la escritora.