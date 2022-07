First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Han sido varios los casos de citas que han salido mal desde un principio, ya solo por la ausencia de atracción física nada más cruzar la puerta. A veces, los comensales cambian de opinión según transcurre la cita, y otras marca el encuentro completo. Sigue pasando en el nuevo formato veraniego de “First Dates beach club”. En varias ocasiones se ha dado el caso de que un comensal tuviera un parecido razonable con algún personaje conocido. Esto ha podido pasar desapercibido ante su cita, nerviosa por causar la mejor de sus impresiones, pero no escapa el ojo de la audiencia, muy ingeniosa en muchas ocasiones.

El caso de Esperanza y Antonio ha sido más que llamativo. Ambos mostraban cierto parecido con un personaje, en concreto, con dos de los políticos más famosos. "Putin y Kamala Harris en el año 2045, negociando sobre el suministro de gas a Europa...", comentaba un usuario al presenciar a través de la pantalla su encuentro. La personalidad de ambos, sin embargo, alejaba todo parecido posible. Él se dedica al culturismo y le gusta bailar a un estilo particular, el "boys". De hecho, Antonio ha dado un cierre redondo a la cita con un pase privado de baile para Esperanza. “He aprendido a bailar en las discotecas y en los pubs, soy autodidacta”, decía él. Ella, asombrada y pese a considerarse una mujer "escandalosa", quedaba boquiabierta: “Como se baje el bañador, ¡qué voy a hacer!”.

El encuentro entre ambos solteros se ha producido durante la semana especial de First Dates, “First Dates Beach Club”. Carlos Sobera, con una camisa estampada muy propia para esta estación, conversaba con sus camareros sobre cuándo era más fácil ligar. El presentador admitía ligar más en verano: “Como estoy en traje de baño, se me ve el cuerpo, que lo tengo modelado, estoy morenito, con mis cositas…”. Matías Roure, el famoso camarero del programa, no parecía coincidir con Sobera: “Si lo tienes que encontrar, da igual la época del año”. La comensal que en ese momento esperaba a su cita coincidía con Roure: “Cualquier momento es bueno si uno está dispuesto”.