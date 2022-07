Una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2022' se quedó a las puertas de la final de la semana que viene. Anabel Pantoja se convirtió en la nueva expulsada definitiva del reality de Telecinco después de ser la menos apoyada por la audiencia en su duelo contra Nacho Palau, el otro nominado de esta semana.

Después de la unificación del grupo, la colaboradora de 'Sálvame' y sobrina de Isabel Pantoja regresará directamente a España al no contar con una segunda oportunidad debido a las alturas de concurso en la que nos encontramos. "Me parece que Nacho y yo nos merecíamos estar en la final, pero me parece súper justo que él se quede", afirmó en su conexión con Jorge Javier Vázquez tras conocer que era la expulsada.

No obstante, antes de abandonar la isla, Anabel Pantoja presenció una de las mayres broncas que se han producido en el programa. Los protagonistas, Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Alejandro.

Lo que parecía que iba a ser una leve disputa ha terminado convirtiéndose en una acalorada discusión a tres. Todo estallaba por los aires entre Ignacio, Nacho Palau y Alejandro. El motivo: un coco.

Alejandro se sintió de lo más decepcionado cuando descubrió que sus dos compañeros habían comido coco a escondidas por la noche. Pero todo empeoró cuando las explicaciones que daban uno y otro no coincidían.

Nacho Palau estallaba contra Ignacio: “Les mentiste y me has metido en una mierda. ¡Mentiroso, chungo! Que te den por el c***”. El joven Borbón seguía defendiendo su inocencia, pero el ex de Miguel Bosé mantenía su versión: “Fue él quien me dijo que se quería comer un coco y que me lo guardara”. “Es mentira y lo sabes”, contestaba Ignacio. Mientras tanto, y escuchando el cara a cara protagonizado por sus compañeros, Alejandro seguía sintiéndose engañado: “Aquí el único pringado soy yo. Que por eso me he levantado mosca”.

Finalmente, se ha desahogado diciéndole a Palau lo que pensaba: “Te muestras tú solo. Eres tú, delante de 10 cámaras, el que los coge y se los mete en el bolsillo. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿No ves que te están viendo?”.