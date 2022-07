Más de 500 películas y 300 series integran, entre otros contenidos, el catálogo con el que Disney+ desembarcó en España hace un par de años, entre los que se encuentran las 30 temporadas de "Los Simpson", con más de 600 episodios disponibles. La plataforma ofrece "lo mejor" de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, así como los nuevos Disney+ Originals: películas, programas de entretenimiento, documentales y series originales producidos en exclusiva para el servicio de "streaming".

Entre estos contenidos, están disponibles en la plataforma películas de Marvel como "Black Panther" y "Guardianes de la Galaxia"; las historias de "Star Wars", desde los recientes estrenos hasta las clásicas de la saga; títulos de Pixar como "Toy Story", "Up" y "Buscando a Dory" o documentales de National Geographic como "Free Solo", ganador de un Oscar, y "Jane', nominada a los premios Bafta.

Además, se encuentran en el catálogo películas y series de Disney, desde clásicos como "La Cenicienta" y "La Sirenita" a recientes éxitos de taquilla como "El Rey León" (2019) y "Toy Story 4", además de series de Disney Channel como "Hannah Montana" y "Los magos de Waverly Place".

La plataforma incluye además sus "Disney+ Originals": la serie 'The Mandalorian'; "High School Musical: El Musical: La Serie", "El mundo según Jeff Goldblum" o "La dama y el vagabundo". Otros Disney+ Originals disponibles a partir del lanzamiento serán "Vuelta al escenario","Diario de una futura presidenta" y "The Imagineering Story". (Y todos los capítulos de Los Simpsons).

Actualmente, la plataforma cuenta con miles de suscriptores en España y ha ampliado considerablemente su oferta de películas y series. Una de las más seguidas dentro de la web de Disney es la conocida serie americana "This is US", "una provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. La serie mezcla elementos de comedia y drama, y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

Sin embargo, para tristeza de los fans, la serie ha llegado a su fin. "Necesitamos que regrese la serie, los productores deberían hacer un spinoff", dice una usuaria de Twitter respecto a la serie americana. Otra, prefiere pasar página: "Toca decirle adiós a la familia Pearson. He visto cientos de series pero ninguna me ha tocado el corazón como lo ha hecho esta. Es una obra maestra con todas las letras y jamás me cansaré de recomendarla. Gracias This is us", comenta.