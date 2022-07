A lo largo de los últimos años han sido muchas las veces en las que Kiko Rivera, el hijo más polémico de Isabel Pantoja, y su mujer Irene Rosales han estado en boca de todos. Sus amagos de ruptura son más que sonados. La tensión en la pareja llegó a tal punto que desde hace meses Rosales ha tenido que dejar la televisión renunciando a su sueldo en Viva la Vida. Pero ¿cómo están actualmente Rivera y Rosales? Pues a juzgar por lo que ella ha confesado en Instagram no pueden estar en mejor momento.

Pero esta no es la única relación de Kiko Rivera que tiene altos y bajos. Además hace días hubo novedades en la nula relación que desde hace meses mantienen Isa Pantoja y Kiko Rivera, ya que según publica este miércoles la revista 'Lecturas', la peruana no piensa perdonar nunca a su hermano, del que afirma que vive de hablar mal de las mujeres, como ella o su madre, Isabel Pantoja. Incapaz de perdonar que el Dj contase en una de sus últimas exclusivas que le pegó una bofetada cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora hace años, la colaboradora de televisión ha cerrado la puerta para siempre al que era su referente.

Tras su 'espantá' de las puertas de Mediaset el sábado pasado cuando el DJ - que estaba siendo entrevistado en el 'Deluxe' - salió a buscarla para intentar reconciliarse en directo con ella, Isa reaparecía en 'El programa de AR' y en 'Ya son las 8' explicando que huyó de su hermano porque todavía necesita que pase más tiempo antes de hablar con Kiko, ya que todavía tiene demasiado recientes las duras declaraciones que el hijo de Paquirri ha hecho sobre ella en los últimos tiempos.

Sin embargo, la realidad es otra y, según 'Lecturas', Chabelita no puede ni quiere perdonar a su hermano, por lo que parece que aunque pase más tiempo, el acercamiento y la conversación que el Dj pretende no tendrán lugar. El entorno de la hija de Isabel Pantoja desliza que ésta cree que Kiko vive de hablar mal de las mujeres y que, cansada, ha decidido no darle una nueva oportunidad.