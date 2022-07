Kiko Matamoros no ha encajado nada bien las críticas sobre su concurso en 'Supervivientes 2022'. Además de enfrentarse a gran parte de sus compañeros en 'Sálvame', el tertuliano también ha arremetido contra Mercedes Milá por unas palabras que le dedicó en su cuenta de Instagram.

"No he conseguido entender qué le ha tenido que pasar a ese hombre para tener un carácter tan amargo, tan difícil, tan negativo, tan necesitado de conquistar un esclavo para dar sentido a sus días", escribió la presentadora. Una reflexión que no le gustó al aludido: "Yo también podría contar cosas que a lo mejor modifican la imagen que la gente tiene de ella".

Hace unos días, Milá reaccionó de forma contundente después de que un periodista le informara de que Matamoros le había respondido. "Me la sopla", aseguró la periodista, que reiteró todo lo que ha dicho sobre él "palabra por palabra". Este lunes, después de que le pusieran esas imágenes, Matamoros volvió a la carga contra ella en 'Sálvame'.

Kiko Matamoros lo ha pasado mal en el rality. empezó con problemas estomacales y el hambre fue mermando sus fuerzas. El colaborador de Sálvame, desesperado por comer en la isla, ha confesado que compro un trocito de tarta a Nacho Palau a cambio de la friolera de mil euros. "Yo a este señor le di una porción de tarta de la que me habían dado a mí. Le di, además, al día siguiente para desayunar, otro trozo a medias para que compartiera con Mariana y se comió la de Mariana. Le di también la cuarta parte de las golosinas que me dieron", ha comenzado contando.

"Él en su recompensa se llevó una tarta muy grande, le pedí y me dijo que no. Le dije que me la vendiese. Le pregunte: ¿Qué me das por mil euros? Porque allí la desesperación es enorme. Me dio un dedo de tarta. Así que le debo mil euros por un dedo de tarta", explica el colaborador. "Además lo compartí con Ignacio".

"¿Él te los va a querer cobrar?", le ha preguntado Carlos Sobera. "No lo sé, pero por supuesto que se los voy a pagar, se los voy a tirar", ha dejado claro él.

Lejos de su aspecto de tipo duro,. Kiko va a mostrar un lado más personal en la nueva entrega de Déjate querer, con Toñi Moreno. Kiko Matamoros, que ha regresado recientemente de Honduras, dará uno de los mensajes más importantes de su vida (¿será a su hija, Anita Matamoros?), mientras que Manu Tenorio compartirá con todos su sinceridad y su música.

Todo esto, junto con los invitados anónimos, el sábado a las 22:00 horas, en Telecinco.