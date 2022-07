Importante terremoto en Telecinco. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de cancelar 'Viva la vida' de manera definitiva en las próximas semanas, según la información a la que ha tenido acceso YOTELE.

La información era confusa en los primeros minutos, ya que diversas fuentes aseguraban en un primer momento que solo se trataba de una cancelación temporal durante el próximo mes de agosto.

Sin embargo, el programa presentado por Emma García se despedirá para siempre de la audiencia de Telecinco la última semana de julio, concretamente el domingo 24 de julio, cuando se emita la última entrega. Por el momento se desconoce el futro de la presentadora Emma García, así como de los colaboradores habituales como Ana María Aldón o Alejandra Rubio.

El sustituto

Mediaset tiene previsto poner en marcha un nuevo espacio de producción propia con una de sus productoras participadas. Y ese programa ya ha llegado.

Llega ‘Ya es verano’, un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo.

Producido en colaboración con Unicorn Content, ‘Ya es verano’ se vertebrará en torno a tres grandes bloques de contenidos, conducidos cada uno de ellos por uno de los conductores del programa:

Frank Blanco, con el foco en el mundo de los podcasts, las retransmisiones en streaming y las redes sociales, se pondrá al frente de ‘Lo más’, el bloque del programa en el que televisión e internet se dan la mano para contar a los espectadores todo lo que ocurre en el universo digital.

Marta González Novo aportará su experiencia y su conocimiento sobre la información relevante para los ciudadanos en ‘Informados’, el bloque en el que se abordarán las noticias nacionales e internacionales más destacadas y las cuestiones que más preocupan a la sociedad en este momento, apoyada en reportajes, análisis y conexiones en directo.

Con amplia experiencia en el periodismo de calle y en información de crónica social, Verónica Dulanto será la conductora de ‘La hora del salseo’, un completo repaso al mundo del corazón y sus protagonistas, abordado con humor y condimentado con informaciones exclusivas y las opiniones de un nutrido grupo de colaboradores.

Ortega Cano rompe por fin su silencio y habla de su divorcio con Ana María Aldón

Después de la entrevista que pudimos ver el sábado en 'Déjate querer' donde Ana María Aldón exponía públicamente la necesidad que había tenido en el pasado de que su marido le hubiese dado su sitio, Ortega Cano permanece impasible con la prensa. El diestro también está superado por la situación que se está viviendo en su casa y ha explotado como hacía tiempo.

José Ortega Cano aprovecha las cámaras de Europa Press para desmentir rotundamente que su relación con Ana María Aldón haya terminado: "Es mentira". Respecto a las declaraciones que han hecho Kiko Jiménez y el resto de colaboradores de televisión sobre su matrimonio, asegura que no son ciertas: "No dicen más que mentiras". Y es que recordemos que el extronista de 'MYHYV' se ha dedicado a destapar los supuestos feos que Gloria Camila ha tenido con la mujer de su padre desde el inicio de su relación.

La hija del torero se deja ver en la estación para recoger a su padre y también guarda silencio cuando le preguntamos si tomará medidas legales contra su expareja, Kiko Jiménez, por todo lo que ha dicho de ella en los platós de televisión. No cabe duda de que la joven sigue al lado de su padre y todas las decisiones que él tome se verán respaldadas por ella, como siempre ha sucedido y a la inversa.

De esta manera, Ortega Cano ha zanjado los rumores que hay sobre una posible separación entre él y su mujer. Parece que lo que están intentando es sobrellevar esta crisis personal de la colaboradora y arreglar las diferencias que tienen entre ambos antes de que sea demasiado tarde.

La guerra entre Gloria Camila y Gema Aldón no ha hecho nada más que empezar. El pasado sábado, Ana María Aldón era acompañada a plató por su hija, quién no dudó en sentarse y hablar de su relación con la hija de Ortega Cano.

Gema Aldón defendía a su madre a toda costa y aseguraba lo difícil que era tratar con Gloria Camila, confesando que hay ciertas actitudes de la hija del torero que no le gustan para nada.

Pero parece que Gloria Camila no se va a mantener al margen de la situación, por lo que no ha dudado en confirmar que entre ellas no hay ningún tipo de relación y que Gema "también" le ha bloqueado de su teléfono móvil.

Sobre los posibles insultos que pudo haberle dicho Gema Aldón, la hija del torero prefiere no contestar. Además asegura encontrarse "bien" a pesar de todo el revuelo que se ha levantado en torno a su padre y a Ana María Aldón.

Por otra parte, tras las últimas declaraciones de su expareja, Kiko Jiménez, acerca de su vida y la de José Ortega Cano, Gloria Camila asegura que en caso de poder demandarlo, no dudará en hacerlo: "Sí hay algo que se tenga que poner ante el juez, pues sí".