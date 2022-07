Jennifer Lara saltó a la fama por participar como tronista en el programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa. En su Instagram subía fotos posando como de su hija, Ángel. Sin embargo, en los últimos post ha narrado en directo como "los Cuerpos y Seguridad del Estado" se llevaban a su hija tras el auto de la jueza que insta a "entregar inmediatamente" a su hija tras la batalla judicial que tiene abierta con su expareja por la custodia.

A través de un vídeo difundido en la propia cuenta de Instagram de Lara se observa como la extronista se despide llorando de la niña mientras esperan la llegada de los servicios de seguridad. A través de esta red social se convocó una protesta en las puertas del domicilio que finalmente solo sirvió para apoyar a la joven.

Tal y como cuenta en exclusiva para Telecinco la joven se ha visto en la necesidad de tomar una decisión a la desesperada: decir adiós a su vida en Alicante y a su estabilidad emocional y económica. "Lo voy a dejar todo", explica de manera contundente. Y es que, a pesar de lo delicada que es la situación, a la influencer no le tiembla el pulso cuando se trata de su hija. Por ella es capaz de todo. "Voy a dejar mi trabajo, mi casa y voy a dejar mi dependencia económica, a pesar de que tengo un buen trabajo con un buen sueldo y que, por horario, me permite disfrutar de mi hija porque no trabajo todo el día", detalla.

"Vuelvo a Valladolid para intentar luchar por una custodia compartida. Si yo vuelvo, entiendo que estaría cumpliendo con el convenio regulador inicial y tendría derecho a esa custodia compartida...", cuenta. "Solo pido que se le entregue de manera progresiva y se me está denegando. No pueden coger a una niña de dos años y entregársela a un padre que no la conoce"

#RuidoPorJenniferLara y #JenniferLara se convierten en el grito de las redes y trending topic nacional. El Maestro Joao, Amor Romeira, Dakota Tárraga, Sara Sálamo, Aurah Ruiz, Ruth Basauri o Bea Retamal eran algunos de los amigos y conocidos que mandaban su "fuerza" .