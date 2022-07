Amaia Montero, esa cantante que nos ha hecho vibrar con sus canciones y con su música, está completamente desaparecida, aunque no del todo porque en sus redes sociales suele subir contenido casi a diario, pero sí a nivel profesional. La artista no tiene conciertos a la vista y parece que por el momento su carrera continúa en standby...

Muy bohemia en su perfil de Instagram, la artista acostumbra a sus seguidores a subir reflexiones que hace en su día a día, pero no informa de cómo está y cuáles son sus planes de futuro a corto plazo, lo que tiene preocupados a sus fans.La cantante lleva 17 semanas o, lo que es lo mismo, 119 días sin subir nada. Además, en uno de sus últimos post se observa una fotografía a con el siguiente mensaje 'SAVE ME', lo que hacía desatar las alarmas y preocupaba a sus seguidores. Y es que ya sabemos que la artista ha tenido momentos muy complicados en los que ha tenido que abandonar su carrera profesional por no encontrarse al cien por cien.

De esta manera, Montero no tiene en su página web oficial una lista de conciertos, lo que nos hace pensar que por el momento no va a volver a subirse a un escenario a corto plazo.

SOCIALITÉ ha podido hablar con su entorno más cercano y nos confirman que... ¡Está grabando un disco remember por sus 25 años de carrera musical! Con colaboraciones y todo 🤩 #Socialité581 — SOCIALITÉ (@socialitet5) 23 de julio de 2022

