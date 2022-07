La colaboradora, desde que sufriese la fatal caída el pasado mes de abril, se ha mantenido alejada de la televisión y de la vida pública para guardar el reposo que se le había recomendado. Tras ser operada de la pierna, ha quedado recluida en casa junto a la compañía de su marido, Miguel Marcos. Ha sido esta noche, en su regreso a Sálvame Deluxe, cuando ha confesado que se ha sometido a una operación de la que no ha sido consciente ni su familia más cercana.

Belén Esteban contaba cómo lleva haciéndose rigurosamente los chequeos ginecológicos cada año y ha sido en la última visita, el pasado mes de julio, cuando su ginecóloga descubría una anomalía en el endometrio, que se mostraba más grande de lo habitual. La colaboradora notó el nerviosismo de su doctora, que aunque quiso transmitirle que no era nada, le advirtió que si tenía algún sangrado, debería someterse a una biopsia.

Fue así como, de la mano de su inseparable marido, Miguel Marcos, un sábado por la mañana acudía a urgencias para someterse a una biopsia urgente. Tras pasar dos horas dentro de quirófano, le extirparon un pólipo del que hoy ha recibido los resultados. Belén Esteban celebraba en plató que la biopsia era benigna. Aprovechaba para recordar lo importante que es hacerse las revisiones ginecológicas anuales, gracias a la que ha podido ahorrase futuros problemas.

Como siempre, sin olvidar el mayor apoyo que ha tenido a su lado, dedicaba unas palabras a Miguel Marcos sin poder evitar emocionarse. Sin dudar que es el amor de su vida, confesaba que en sus planes entra casarse por la iglesia con Miguel, el sueño de su marido que piensa cumplir. La celebración será en la boda de su pueblo y con ello quiere devolverle el amor recibido en estos meses tan duros de recuperación.

No obstante, Belén Esteban también ha hablado de una persona que le ha fallado. Entre los colaboradores presentes en el plató de 'Deluxe' estaba la persona que ha decepcionado a la princesa del pueblo y no es otro que Kiko Matamoros.

Aunque Belén Rodríguez y María Patiño intentaban quitarle importancia al comportamiento de Matamoros, Belén ha reconocido que no esperaba la fría reacción de su compañero de trabajo:

"Pase lo que pase, aunque en la televisión nos demos cada día, en los momentos importantes hay que estar porque somos personas, y yo siento que Kiko Matamoros no ha estado ahí (...) Es cierto que después se ha preocupado por mí y me ha escrito, pero para mi entender ha tardado mucho, yo hice la entrevista en la revista 'Semana' el martes y él no se puso en contacto conmigo hasta el martes".

El colaborador se ha justificado asegurando que en ningún momento pensó que lo que le había ocurrido era tan grave, pero que en cuanto lo supo se puso en contacto con ella.