Un mes después de una de las bodas más esperadas, Chenoa reaparece más feliz que nunca para ser la presentadora de la Gala Global Gift Marbella en Mamzez.

A pesar de que mucha gente se espera a pasar por el altar para dar el siguiente paso, Chenoa ha descartado tener hijos con Miguel Sánchez, ya que reconoce que son todo lo felices que pueden ser y no necesitan nada más en su relación: "Yo estoy muy bien así. Yo creo que ya estamos con el cupo cubierto qué es ser felices y ya".

Desde que se dieran el 'sí, quiero', la pareja ha podido disfrutar de una luna de miel de ensueño en Grecia y admite que "ha sido un mes maravilloso" y que han "podido descansar un poquito".

La cantante confiesa que no cambiaría nada de lo que ha vivido en el último mes: "Ha sido un mes muy bueno, porque hemos celebrado el cumpleaños de Miguel, mi cumpleaños, la boda, la luna de miel* ¿Qué más quieres?".

Por otra parte, Chenoa asegura que habrá reunión con el resto de sus compañeros de 'OT' más pronto de lo que nos podemos imaginar: "Ya lograremos hacer una reunioncita. Yo creo que en la vuelta al cole, en septiembre, seguro que hacemos algo".

Sale a la luz cómo llama Carlos Lozano a los concursantes de la primera edición de OT

Hemos preguntado a Carlos Lozano por su ausencia en la boda de Chenoa, sobre lo que Carlos se ha mostrado de lo más comprensivo: "si me hubiese invitado hubiera ido encantado, pero yo la entiendo, es que también muchas veces las bodas yo si me caso algún día a lo mejor no invito a nadie, directamente".

Por su parte el presentador le quita importancia a la ausencia de Rosa López en la cita y sale en su defensa después de todo lo que se ha especulado: "Ellas tendrán sus diferencias, pero cuando yo estuve con los niños se amaban todos muchísimo, creo que todavía se tienen cariño, creo que son diferencias tontas, no es para tanto que rosa no haya ido, Chenoa no le ha dado importancia y rosa tampoco. Son amigas, cada uno lleva su vida luego, ya no son niños, ahora ya son adultos. Todos los niños, todos se reúnen todavía, hacen sus fiestas y todo, les quiero a todos por igual". Y es que el término "niños" es la forma cariñosa en la que Lozano continúa hablando de aquellos jóvenes cantante que hicieron historia junto a él en la televisión de este país.